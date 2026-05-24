Noční nehoda osobního auta u Strání si vyžádala život šedesátiletého muže

Nehoda osobního auta u Strání na Uherskohradišťsku si v noci na dnešek vyžádala život šedesátiletého muže. Spolu s ním ve vozidle, které sjelo ze silnice a narazilo do stromů, cestovala třiatřicetiletá žena. Se zraněním skončila v nemocnici. Kdo auto řídil, policie zjišťuje, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Radomír Šiška.
Nehoda se na silnici I/54 stala krátce po půlnoci. "Vozidlo Volkswagen Passat jedoucí od Slavkova na Strání z dosud nezjištěných příčin vyjelo v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci, kde po nárazu do vzrostlých stromů zůstalo zaklíněno. Ve vozidle se nacházely dvě osoby," uvedl mluvčí.
Zraněnou ženu z havarovaného vozu vyprostili hasiči a předali ji do péče záchranářů, kteří ji převezli do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. "Druhým cestujícím byl muž, který utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě jim podlehl," uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému byla silnice v místě havárie obousměrně uzavřena. "Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty," doplnil Šiška.
Muž je podle dostupných údajů jedenáctou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.