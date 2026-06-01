Noční požár v bytovém domě v Kroměříži si vyžádal evakuaci téměř 40 lidí

Požár v bytovém domě v Kroměříži si v noci na dnešek vyžádal evakuaci téměř 40 lidí. Některé z nich zachraňovali hasiči po žebříku. Muž z bytu, ve kterém hořelo, se nadýchal kouře a skončil v péči záchranářů. Na sociální síti to uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Příčinu vzniku požáru a výši způsobené škody zjišťuje vyšetřovatel hasičů.
Oznámení o požáru domu v Obvodové ulici přijali hasiči dnes krátce před 2:30. Likvidovaly jej tři profesionální a dobrovolné jednotky. Hořelo v koupelně bytu ve třetím nadzemním podlaží, kouř se však rozšířil i do dalších prostor. "Pro obyvatele domu znamenal požár nečekaný noční budíček. Většina z nich stihla své byty opustit vlastními silami, několik osob však kvůli hustému kouři zůstalo uvnitř. Hasiči proto přistoupili k jejich evakuaci z vnější strany objektu pomocí automobilového žebříku," uvedla mluvčí.
Než se mohli evakuovaní lidé vrátit domů, dočasné zázemí našli v přivolaném hasičském autobusu. "Uživatel zasaženého bytu se při požáru nadýchal kouře. Hasiči mu poskytli předlékařskou první pomoc a následně jej předali do péče posádky zdravotnické záchranné služby," uvedla Javoříková.
Kvůli bezpečnosti byla v domě odpojena dodávka elektrické energie. Požár se zasahujícím hasičům podařilo dostat pod kontrolu záhy. Jeho likvidaci vyhlásil velitel zásahu ve 4:00. Hasiči pak zkontrolovali všechny byty i konstrukce domu, zda se požár nerozšířil mimo místo svého vzniku. Odčerpali vodu využitou k hašení a objekt odvětrali. Poté mohli obyvatelé zpět do svých bytů.