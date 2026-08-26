Nová kniha přibližuje výrobu gumových hraček ve firmě Baťa

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se podílelo na knize Svět hraček Baťa 1932-1938, kterou letos vydal sběratel Michal Widenský. Cílem autora bylo seznámit dnešní širokou veřejnost s pozapomenutým, ale významným druhem výroby československé firmy Baťa, s jejímiž produkty si hrály minulé generace, sdělila dnes ČTK zástupkyně muzea Silvie Lečíková.
Kniha přibližuje výrobu gumových hraček ve firmě Baťa a jejích gumárenských závodech. Firma Baťa zahájila výrobu vlastních hraček z pryže jako první v Československu. Hračky si postupně získaly výsadní postavení mezi tímto druhem zboží a cílily na dětské zákazníky firmy. Kniha představuje také historii výroby předmětů z přírodního kaučuku i nejstarší světové firmy, které začaly vyrábět gumové hračky ve druhé polovině 19. století.
"Kapitoly jsou členěny podle druhů hraček. Své místo tu tak mají nafukovací hračky, hračky z tvrdé gumy - kam patřili třeba vojáčci habešské a československé armády, sokolové a sokolky, autíčka, letadla, motorový vůz Slovenská strela, ale i vánoční betlém nebo pískací gumové hračky dětí a zvířátek," uvedl Widenský.
Sběratel shání přírůstky do své sbírky po celém světě včetně USA, Anglie či Indie. "Vzhledem k degradaci materiálu se často stává i restaurátorem a vrací nalezeným figurkám původní tvar a barvy, jako třeba v případě liftboye na titulní straně knihy. Řada předmětů z jeho sbírky je k vidění i v expozici Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Princip Baťa," uvedla Lečíková.
Kniha je určena čtenářům všech věkových kategorií. Vznikla za spolupráce s Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem Zlín a zlínským muzeem. "Jedná se pravděpodobně o vůbec první podrobné zpracování tohoto tématu na světě a je tak jen symbolické, že vychází v roce, kdy si připomínáme 150 let od narození Tomáše Bati," uvedla Lečíková. Kniha má 132 stran a více než 300 barevných fotografií a ilustrací.