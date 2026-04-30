Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích

Milan Libiger
  9:22aktualizováno  9:22
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Konkrétně z hlavního města do Přerova, Hulína, Otrokovic, Starého Města, Hodonína, Břeclavi a Bratislavy. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. Dopravce nakoupil tři.
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna 2026 opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou. Půjde o zmodernizované nízkopodlažní soupravy španělské výroby Talgo S6, které se na české železnici objeví poprvé. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

8 fotografií

Veřejnosti se souprava ukázala při představovací jízdě. A zastavila i v Otrokovicích. „Nízkopodlažní soupravy Talgo S6 disponují technologií pasivního naklápění, která zvyšuje jízdní komfort, a jsou vybavené klimatizací,“ zmínil mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Pasivní naklápění je pro cestující příjemnější při projíždění zatáček. Horní část vozu má určitou volnost a při průjezdu obloukem se „vyvěsí“ dovnitř zatáčky.

„Naše konkurence v rámci dálkové dopravy nabízí převážně vysokopodlažní vlaky, kde vstup přes schody může rodiče s dětmi, starší cestující, cyklisty nebo cestující na vozíčku odradit,“ podotkl ředitel Leo Express Peter Köhler.

Zlínský kraj vypisuje obří soutěž na ekologické vlaky, vyjedou za tři roky

V soupravě je kromě ekonomické a byznys třídy také bistrovůz. Jezdí maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu a ve Španělsku zajišťuje spojení například z Madridu do Almeríe či z Valencie do Cartageny.

Od konce dubna budou jezdit dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bratislavou, ranní a odpolední. Zastavovat budou v Otrokovicích a Starém Městě.

„Pouze ranní spoj ve směru na Prahu nezastavuje v Hulíně z důvodu kapacitního omezení ve stanici a nutnosti vejít se do vyhrazených časů na koridoru a zachování jízdních časů,“ sdělil Sedlařík. „V budoucnu bychom chtěli, aby všechny naše vlaky zastavovaly i v této stanici,“ doplnil.

Leo Express dříve vypravoval spoje mezi Zlínským krajem a Prahou, teď se vrací k původnímu konceptu, který rozšiřuje na Slovensko. K zavedení nových by navíc časem mohly přibýt další.

„Leo Express plánuje další růst počtu linek i spojů. V případě zájmu cestujících je možné, že v budoucnu přidá i další spoje ve Zlínském kraji,“ připustil Sedlařík.

Podle něho můžou lidi lákat přímé a pohodlné spoje a cena jízdenek začínající na 99 korunách.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

„Důležité je i napojení na spádovou oblast Zlína a další města blízko zastávek, jako je Uherské Hradiště či Kroměříž. V neposlední řadě spojení umožní další podporu cestovního ruchu ve Zlínském kraji,“ míní Sedlařík.

Od letošního prosince chce začít jezdit z Prahy přes Zlínský kraj do Hodonína také RegioJet, který dříve ze Starého Města do Prahy jezdíval. Počítá s jedním spojem denně tam a zpět.

15. srpna 2025

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Tisíce emocí v jediném pohledu. Liberecký balet tančí o teorii chaosu

Taneční inscenace Butterfly Effect je inspirovaná teorií chaosu.

Taneční inscenaci Butterfly Effect uvede ve čtvrtek večer liberecký balet. Choreograf Adam Sojka se inspiroval principem z teorie chaosu, podle něhož i nepatrná změna v počátečních podmínkách může...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné část kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ve Zlíně začne příští týden festival Zlin Design Week, tématem je Láska

ilustrační snímek

Ve Zlíně začne příští týden designový festival Zlin Design Week. Od 6. do 12. května nabídne na několika místech ve městě výstavy, workshopy, diskuze, módní...

30. dubna 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

NS odmítl dovolání dozorců, za připoutání ženy k mříži dostali podmínky

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání šesti dozorců a dozorkyň z věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kteří dostali za mučení vězeňkyně dvouleté...

30. dubna 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Mladík nožem ohrožoval seniora, po výslechu na policii přepadl benzinku

Ilustrační snímek

Soud poslal do vazby čtyřiadvacetiletého muže, který v úterý přepadl čerpací stanici v Mariánských Lázních. Pracovnice se ho ale nebála a peníze mu nevydala. Muž se vydal na benzinku jen pár minut...

30. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:59

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

30. dubna 2026  8:49,  aktualizováno  8:59

Zábavní park v Milovicích navštívilo loni na 380.000 lidí, staví horskou dráhu

ilustrační snímek

Zábavní park Mirakulum v Milovicích na Nymbursku navštívilo za loňskou sezonu zhruba 380.000 lidí. ČTK to řekl zakladatel a majitel parku Jiří Antoš. Na příští...

30. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  8:46

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Jarní mrazy udeřily, ovocnáři hlásí škody za stovky milionů. Které oblasti jsou nejvíce postižené?

Ovocné sady meruněk v obci Žlutava na Zlínsku poničil mráz. (duben 2024)

Jarní mrazy znovu zasáhly české ovocnáře a způsobily rozsáhlé škody. Nejvíce postižené jsou sady v Čechách, kde teploty klesaly hluboko pod nulu. Odborníci varují, že dopady se projeví nejen na...

30. dubna 2026  10:20

Olomouc bude hostit první duhový jarmark na podporu práv menšin LGBT+

ilustrační snímek

Olomouc bude příští sobotu hostit první duhový jarmark na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Celodenní akce propojí kulturní program s...

30. dubna 2026  8:38,  aktualizováno  8:38

Lidé v Uherském Brodě uvidí rekonstrukci středověkých bitev i vojenské ležení

ilustrační snímek

Lidé v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uvidí na začátku května rekonstrukci středověkých bitev mezi králem Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Ve druhé...

30. dubna 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

