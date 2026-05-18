V první vlně půjde o 25 bateriových trolejbusů a sedm nových elektrobusů. Trolejbusy budou ve dvou provedeních: šestnáct vozů bude ve standardním, devět vozů v dlouhém provedení. Na ostatní vozy má podnik opci, to znamená že je koupit může, ale nakonec nemusí.
Nové elektrobusy budou nasazeny především na lince 33, která jezdí ze Zlínských Pasek do Bartošovy čtvrti. Je náročná na provoz v úzkých ulicích, kde není možné vybudovat trolejové vedení.
„Elektrobusy, které jsme vysoutěžili, přesně odpovídají našim požadavkům pro nasazení na této lince,“ zmínil ředitel Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Josef Kocháň.
Dopravní podnik velký nákup uskuteční díky dotaci, jež pokryje většinu nákladů. Jeden nový vůz vyjde na téměř 16 milionů korun bez DPH. Dopravní podnik za něho zaplatí ze svého necelé tři miliony korun. Nákup trolejbusů prověřoval kvůli připomínkám antimonopolní úřad, který ho nakonec posvětil.
„Obnova vozového parku je dobrým krokem, který se daří realizovat díky využití evropských dotací,“ poznamenala starostka Otrokovic Hana Večerková (ANO).
„Každý nový vůz přináší cestujícím vyšší komfort – ať už jde o moderní vybavení, přístupnost, nebo tišší a plynulejší provoz. V součtu jde o změny, které lidé v každodenním cestování opravdu poznají.“
Provoz nových vozů bude úspornější například proto, že bateriové trolejbusy využívají rekuperaci. Při jízdě z kopce se dobíjejí, což je v členitém terénu Zlína výhoda.
Investice půjdou také do infrastruktury. V plánu je výstavba dalších trolejových tratí ve Zlíně i Otrokovicích, budování měníren a stanic s akumulací elektřiny a instalace až osmi dobíjecích stanic pro elektrobusy v areálu na Podvesné.
MHD pojede nově i po ulici Zarámí
A cestující mohou počítat také s novými jízdními řády, jejichž součástí budou i upravené linky. Spoje by měly jezdit častěji a doprava by měla být efektivnější.
„Co se týče konkrétních úprav tras a jízdních řádů, tuto návaznou a vysoce odbornou práci necháváme plně v kompetenci a na zvážení vedení dopravní společnosti,“ naznačil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek (ANO). „Naším společným cílem je nabídnout obyvatelům Zlína i Otrokovic moderní, spolehlivou a ekologickou veřejnou dopravu.“
Zmínil, že důležitá přímá spojení, jako například mezi Baťovou nemocnicí a sídlištěm Jižní Svahy, zůstanou zachovaná. Dopravní podnik zatím nechce konkrétněji komentovat chystané změny.
„V tuto chvíli nelze ještě zveřejnit kompletní informace a ani dílčí, protože by mohly být zavádějící. Příprava změn v jízdních řádech je komplexní proces, který nelze uspěchat a do kterého vstupuje celá řada faktorů,“ odpověděl Kocháň s tím, že dopravní podnik změny včas zveřejní.
Nově má hromadná doprava jezdit po ulici Zarámí v centru Zlína. Proto se během letních prázdnin upraví částečně zaslepená křižovatka s Dlouhou ulicí. Nově bude průjezdná v obou směrech. Mezi jízdními pruhy v ní bude bezpečnostní dělicí ostrůvek, přes který povede upravený přechod pro chodce.
„Zarámí je jednou z centrálních ulic. Když do ní zavedeme městskou hromadnou dopravu, pomůže to zvýšení komfortu cestujících a doplní dopravní obslužnost,“ míní primátor Jiří Korec (ANO).
1. prosince 2023