Hospodaření města Vsetína loni skončilo schodkem 78,9 milionu korun. Je nižší, než město plánovalo, schválený rozpočet na loňský rok počítal se schodkem 279,6 milionu korun. Příjmy města byly loni vyšší, město také méně peněz investovalo. Příjmy loni činily 1,003 miliardy a výdaje 1,082 miliardy korun. Schválený rozpočet počítal s příjmy přes 914,7 milionu korun a výdaji více než 1,194 miliardy. Závěrečný účet města za loňský rok dnes schválili zastupitelé.
Daňové příjmy města loni činily 644 milionů korun, původně schválený rozpočet počítal s daňovými příjmy 594 milionů korun. Na investice šlo přes 315 milionů, v rozpočtu na ně bylo vyčleněno 441 milionů. V rozpočtu bylo 72 investičních akcí, 30 jich bylo dokončeno, rozpracováno je jich 38, nezahájeny nebo přerušeny byly čtyři. K největším investicím patřila rekonstrukce městské knihovny i obnova prostoru před nádražím.
Na běžné výdaje šlo 767 milionů korun, původně schválený rozpočet počítal s 753 miliony. Město vyrovná loňský schodek penězi z minulých let. "Vzhledem k průběhu hospodaření roku 2025, zejména k vyšším výnosům daní a nenaplněním investičních záměrů, nebylo třeba k vyrovnání schodku hospodaření využít krátkodobého úvěru," uvedla v návrhu závěrečného účtu vedoucí finančního odboru Martina Čermáková.
S deficitem hospodaří pětadvacetitisícové město i letos. Schválený rozpočet pro letošní rok počítá se schodkem necelých 285 milionů korun. Vyrovnají jej krátkodobé půjčky a peníze na účtech města. Rozpočet počítá s příjmy téměř 996 milionů korun a výdaji přes 1,280 miliardy korun. Na investice je vyčleněno 397 milionů korun.
Předloni město hospodařilo s přebytkem 20,8 milionu korun, původně rozpočet počítal se schodkem 273 milionů. Příjmy města nakonec činily přes 954 milionů korun a výdaje téměř 934 milionů korun.
Město vede koalice ANO, lidovců, Nestraníků, ODS a PRO-pořádek-rozvoj-odpovědnost Vsetín, v 21členném zastupitelstvu má 14 křesel. V opozici je Koalice pro otevřený Vsetín, STAN a SPD.