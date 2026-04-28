Nová výstava v Modré ukáže velkomoravské předměty spjaté s křesťanstvím

Nová výstava v Modré na Uherskohradišťsku ukáže předměty spjaté s počátky křesťanství na Velké Moravě. Návštěvníci uvidí i vojenskou výbavu nebo šperky velkomoravských velmožů a jejich žen. Veřejnost si výstavu v Klenotnici Velké Moravy bude moci prohlédnout od středy. Novinářům to dnes řekli generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček a vědecký pracovník muzea Luděk Galuška, který je autorem výstavy.
Lidé si budou moci prohlédnout přes 200 exponátů především z 8. a 9. století, které pocházejí z velkomoravských nalezišť na Moravě a západním Slovensku. Jde o originály a vědecké repliky, které nejsou běžně k vidění. "Často jsou to předměty, které se zapůjčují třeba jenom do zahraničí. Spoustu z nálezů z posledních let tady můžou návštěvníci zhlédnout úplně poprvé," uvedl Mitáček.
Mezi vystavené artefakty spjaté s křesťanstvím patří schránky na relikvie, náprsní kříže a kříže, které se nosívaly v čele procesí. Dále jsou to pisátka nebo zbytky takzvaných byzantských osvětlovacích lampiček dokládající dobové písemnictví. "Jsou tu také předměty, které reprezentují architekturu Velké Moravy, zejména pak tu sakrální, to znamená kostely. A tu máme snad poprvé tady prezentovanou ve formě třeba pálených střešních krytin z Uherského Hradiště-Sadů," řekl Galuška.
Nechybí ani výjimečný soubor bronzových pozlacených plaket s vyobrazeními Ježíše Krista, Panny Marie, světců a andělů. V jedné z vitrín lze spatřit i takzvanou pyxidu ze slonoviny, která sloužila jako schránka na vzácné předměty. Našla se ve slovenské obci Čierne Kľačany. "Podle všech indicií jde o předmět, který přinesli Konstantin a Metoděj jako dar velkomoravskému knížeti Rastislavovi při příchodu na Velkou Moravu," řekl ředitel Archeologického ústavu Slovenské akademie věd Matej Ruttkay.
Součástí výstavy je dále pět modelů již neexistujících významných velkomoravských sakrálních staveb. Představují někdejší kostely v Uherském Hradišti-Sadech, Starém Městě, Modré a dva v kostely Mikulčicích. Jejich autorem je Radek Míka se spolupracovníky. "Vytvořili modely v poměru 1:25 a to v absolutně detailních vizích," doplnil Galuška.
Vystavené exponáty pocházejí ze sbírek několika muzeí, archeologických a památkových ústavů, samospráv a jednotlivců. Jejich převoz do Modré doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Výstavu bude možné navštívit do 29. listopadu v podzemním výstavním prostoru nazvaném Klenotnice Velké Moravy. Od roku 2024 je součástí areálu Archeoskanzenu Modrá.