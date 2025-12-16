Tip na vánoční dárek? Zajímavá knížka od některého z regionálních autorů

Autor: fuk
  8:52aktualizováno  8:52
Na pultech knihkupectví nebo e-shopech jsou k dostání publikace autorů ze Zlínského kraje, které se mohou hodit jako dárek na Vánoce. iDNES.cz přináší čtyři tipy zajímavých knih, které v posledních měsících vyšly v regionu nebo s ním souvisí.
Redaktor iDNES.cz a MF DNES Pavel Stojar představil v Baťově vile nového...

Redaktor iDNES.cz a MF DNES Pavel Stojar představil v Baťově vile nového knižního průvodce Procházky Zlínem. (4. listopadu 2025)

Redaktor iDNES.cz a MF DNES Pavel Stojar představil ve zlínské Baťově vile...
Slavností uvedení knihy Magdaleny Hladké Zikmundova vila: Neznámá kapitola v...
Slavností uvedení knihy Magdaleny Hladké Zikmundova vila: Neznámá kapitola v...
Daniela Hebnarová, Kroměříž
5 fotografií

Milovníky zlínské historie potěší kniha autorky Magdalény Hladké nazvaná Zikmundova vila: neznámá kapitola s podtitulem Životní příběh vládního rady Josefa Januštíka. Je o prvních obyvatelích slavné Zikmundovy vily, manželech Marii a Josefu Januštíkových. Coby první hejtman nově vzniklého okresu Zlín přišel Januštík do města v roce 1935 a stát mu zde zajistil byt, který postavil Baťův podpůrný fond.

Januštíkovi v Zikmundově vile

Josef Januštík z pozice okresního hejtmana uherskohradišťského a následně zlínského okresu pečoval o Zlínsko téměř tři desítky let. I když se jedná o významnou osobnost, do většího povědomí veřejnosti se nedostal.

„Už tímto rozporem pro mě byl zajímavý. Prostřednictvím Januštíkova příběhu můžeme blíž poznat, jak někteří současníci vnímali působení firmy Baťa, jak zmíněné regiony prožívaly zásadní momenty moderních dějin naší země, i jak vypadal život okresních hejtmanů – tehdejší elity,“ uvedla autorka Magdaléna Hladká.

První okresní hejtman Januštík převzal zubožený kraj, ze Zlína ho vyhnal Jakeš

Rukopis, který vznikal čtyři roky, přinese výsledky bádání ve veřejných archivech i rodinném archivu Januštíkova nevlastního vnuka, Elmara Klosse. Právě syn oscarového režiséra umožnil do hejtmanova soukromí nahlédnout hlouběji.

„Pro region vykonal podobně jako Tomáš Baťa mnohé, jen se o tom málo ví. O to víc mě těší, že jeho příběh nyní kniha připomene. Jsem přesvědčený, že si tuto pozornost zaslouží,“ sdělil Elmar Kloss.

Pohádky z Kroměříže

Útlá knížka Pohádky z Podzámecké zahrady Daniely Hebnarové potěší malé čtenáře i děti, které ještě číst neumějí. Obsahuje deset příběhů o vílách Amálce, Málce a Alce, kterým kulisy dělají konkrétní místa kroměřížské zahrady, například Paví dvůr nebo Dlouhý rybník.

„Jako každá správná babička jsem vnoučatům před spaním četla pohádky. Snažila jsem se číst ty klasické, abych aspoň maličko srovnávala tlaky úspěšných komerčních filmů a seriálů. Později jsem si je začala sama vymýšlet na přání svých posluchačů a nakonec se rozhodla, že je napíšu. Pro všechna vnoučata, nejen moje,“ líčí Hebnarová.

Procházky Zlínem

„Nebýt Bati, měl by dnešní Zlín pravděpodobně podobu ospalého městečka s pár tisíci obyvateli. Místo toho se proměnil v dynamické centrum moderní architektury, podnikání a života, v sedmdesátitisícovou krajskou metropoli,“ připomíná ve své nové knize o městě Zlín redaktor iDNES.cz Pavel Stojar.

Nový knižní průvodce Procházky Zlínem poodhaluje zapomenutá místa a příběhy

Publikace s názvem Procházky Zlínem odhaluje zapomenutá místa a příběhy, ale také nejvýznamnější architektonické památky a symboly baťovského města.

Tajné učitelovy zápisky

Obec Rataje vydala publikaci, která přibližuje válečné období let 1939 až 1943. Osobní a tajně psaný deník místního učitele Josefa Žourka je kronikou těchto dramatických let. Autorkou knihy je publicistka Jana Hlavinková, která kusé zápisky upravila do čtivé podoby.

„Jde o mimořádný počin, protože naše obec má jako jedna z mála velmi přesně zmapované, co se tady dělo za války. Díky knize se k životu vrací příběhy lidí, na něž by se nemělo zapomenout, a zároveň vychází k výročí osmdesáti let od skončení války,“ přiblížil starosta Ratají Marek Zezula. V příštím roce vyjde druhý díl z let 1944 až 1946.

