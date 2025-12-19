Na spoustě míst už petardy neodpálíte, Kroměříž musela přesunout ohňostroj

Pavel Stojar
  9:22aktualizováno  9:22
Zlín má podobně jako Vsetín to štěstí, že zóny vymezené novelou zákona o pyrotechnice místa plánovaných velkých ohňostrojů nezasáhly. Třeba Kroměříž ho musela přesunout. Jinde, například v Uherském Hradišti nebo v Holešově, už řadu let městské ohňostroje nepořádají.
FC Zlín oslavil postup do fotbalové Chance ligy i ohňostrojem po posledním zápase sezony. (květen)

Psi a kočky slyší každou ránu mnohokrát silněji než lidé. Často kvůli ohňostrojům mívají strach a trauma. Stejné je to i s hospodářskými zvířaty. Výbuchy ohrožují i zvěř ve volné přírodě. Ale zdaleka se to netýká jen zvířat, silvestrovské petardy jsou stresující také pro nemocné, seniory nebo děti.

Proto byla v červnu schválena novela zákona, která od 1. prosince výrazně omezila možnosti používání pyrotechniky. Dotýká se nejen měst, které plánovaly slavnostní ohňostroje, ale každého, kdo si chce na ulici nebo na zahradě odpálit nějakou petardu.

Kroměřížané si i letos na Silvestra svůj ohňostroj užijí. Kvůli novele zákona o pyrotechnice ale bylo posunuto místo odpalu z Hanáckého náměstí na travnatou plochu před nedalekým parkovacím domem.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Ohňostroj se uskuteční tak, aby byl na Hanáckém náměstí dobře vidět. Město pořádá jeden ohňostroj v roce, na Silvestra, v přesně stanoveném čase a pod dohledem specializované firmy.

„Chtěl bych občany poprosit, aby si užili městský ohňostroj a upustili od neorganizovaného odpalování pyrotechniky v ulicích, které letos výrazně omezil zákon,“ uvedl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Místa, která spadají do zón zákazu pyrotechniky, lidé nejsnadněji najdou v mapové aplikaci ministerstva zemědělství na webu ohnostroje.pozemkov.cz.

Povolené jsou jen prskavky a bouchací kuličky

„Zákon chrání nemocnice, domovy pro seniory či chovy a útulky pro zvířata a jejich okolí do vzdálenosti 250 metrů. Pokud si rozkliknete mapu, zjistíte, že zhruba tři čtvrtiny Kroměříže jsou v zakázané zóně, kde se pyrotechnika používat podle zákona nesmí. Věřím, že občané budou pravidla respektovat,“ doplnil Opatrný.

Podle zákona může být v zakázaných zónách používána jen pyrotechnika kategorie F1, což je „zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí, má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně obytných budov“. To jsou například prskavky nebo bouchací kuličky, žádné ohnivé fontány, dělobuchy nebo ohňostroje.

Silvestrovské veselí na Hanáckém náměstí v Kroměříži zahájí v 18 hodin vystoupení kapely Reflexy. V 18.50 přijde na řadu ohňostroj a po jeho skončení budou opět hrát Reflexy.

Zlín, Vsetín nebo Holešov nabídnou ohňostroje pro tisíce lidí

Organizované oslavy příchodu nového roku nebyly v Kroměříži dříve obvyklé, lidé se ale scházeli spontánně na Velkém náměstí. Velký ohňostroj se tam konal několikrát v 90. letech, slavil se jím také příchod nového milénia. V letech 2017, 2019 a pak každoročně od roku 2021 pořádalo město ohňostroje na Hanáckém náměstí.

V letech, kdy ohňostroj nepořádala radnice, Velké náměstí rozzářila pyrotechnika, kterou si přinesli sami občané. Letos už by to ovšem bylo porušení zákona, na hlavním kroměřížském náměstí totiž platí zákaz pyrotechniku používat.

V Uherském Hradišti městský ohňostroj ani letos nebude, i když přímo na Masarykově náměstí nebo třeba v parku u sportovní haly by se klidně konat mohl.

Stačí světelné projekce a videomapping

„Rozhodnutí upustit od městských ohňostrojů jsme udělali už před lety. Nejen kvůli hluku a stresu, který způsobují lidem i zvířatům, ale také proto, že jsme chtěli jít příkladem v ohleduplnějším způsobu slavení,“ vysvětlil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„Ukázalo se, že světelné projekce, videomapping a hudba dokážou vytvořit stejně slavnostní atmosféru, jen bez zbytečné zátěže,“ dodal.

Také on apeluje na obyvatele, aby respektovali novou legislativu. „Chtěl bych všechny požádat, aby pravidla respektovali a přemýšleli nad tím, jak jejich zábava působí na okolí. Oslavy mohou být krásné a důstojné i bez nadměrného hluku,“ zdůraznil Blaha.

Někde si novoroční ohňostroj nenechají vzít, Zlín ho plánuje 1. ledna

Podobně jsou na tom v Holešově na Kroměřížsku. V minulosti tam město pravidelně pořádalo ohňostroj v zámecké zahradě. Byl dobře viditelný i z blízkých obcí. S tím je ale konec, město už několik let ohňostroje nedělá, i když v části zámeckého parku by to možné bylo.

Ve Zlíně na rozdíl od jiných měst nedělají ohňostroj na Silvestra, ale až na Nový rok. Zlínský ohňostroj je oblíbená akce, na kterou se sjíždějí stovky lidí z okolních obcí, třeba právě z Holešova nebo Uherského Hradiště.

I ve Zlíně se ale najde nemálo kritických hlasů a třeba na dětském filmovém festivalu musel být letos ohňostroj zrušen po zásahu České inspekce životního prostředí, protože by mohl ohrozit hnízdící čápy.

Zlín se novoročního ohňostroje nevzdává

„Město Zlín pořádá jen novoroční ohňostroj, který se stal oblíbenou tradicí. Samozřejmě byli, jsou a budou debaty, zda tuto tradici udržovat vzhledem k přibývajícím komplikacím. Vyhodnocujeme si vždy jednotlivě každý rok, tak uvidíme, jaké reakce na ohňostroj a akci samotnou budou na začátku nového roku,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Ve Zlíně Novoroční program začíná od 17:15 u zlínského Obchodního domu. Prostranství ozáří ohňostroj, který se odpaluje z trávníku pod náměstím T. G. Masaryka. Tohoto místa se žádná zákazová zóna netýká. Stejně tak ani některých obytných čtvrtí, například velké části největšího zlínského sídliště Jižní Svahy.

Plány nemusela měnit ani vsetínská radnice, která pořádá silvestrovské oslavy na náměstí Svobody a na prostranství před kinem Vatra. Zdejší Dům kultury připravil hudební program pro děti i dospělé, který večer v 19 hodin vyvrcholí ohňostrojem.

Ohňostroj fotbalistů ruší čápy, stěžovali si lidé. Inspekce ho pak zakázala festivalu

Na novelu zákona o pyrotechnice reagovali zastupitelé v Rožnově pod Radhoštěm, kteří schválili zákaz odpalování pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojů ve městě.

„Platit začne 15. ledna 2026, ale výjimkou zůstávají oslavy přelomu roku,“ uvedl starosta Jan Kučera. I v Rožnově ale musí lidé respektovat zakázané zóny dané zákonem.

Zákaz bude platit pro pyrotechniku tříd F2, F3 a F4. Povolená tedy zůstane jen ta nejmenší, například prskavky nebo bouchací kuličky.

Pokuta může být až milion korun

Novela zákona, která výrazně zpřísňuje podmínky pro používání a prodej zábavní pyrotechniky, platí od letošního 1. prosince na území celé republiky. „Reaguje na rostoucí počet zranění, negativní dopady na zvířata i životní prostředí a přináší jasnější pravidla pro všechny,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Každý rok řešíme následky silvestra – vystresovaná zvířata, zraněné lidi, požáry a odpad v ulicích. Mimoto ohňostroje způsobují znečištění ovzduší, během silvestra až tisícinásobné,“ dodal.

Nově platí zákaz odpalování většiny zábavní pyrotechniky v blízkosti zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a stacionářů, zoologických zahrad, útulků či objektů určených k chovu zvířat. Novela také výrazně omezuje prodej pyrotechniky mimo specializované prodejny.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

Povolení či nějakou výjimku ze zákona získat nejde, naopak porušení může být potrestáno až sto tisíci korunami pro fyzickou osobu a milionem pro právnické osoby.

Dodržet to v praxi ale nebude jednoduché. Odpalování petard o svátcích či při různých oslavách bylo běžné a široce rozšířené, přestože řada měst a obcí se to už dříve snažila omezit vlastními vyhláškami. Například ve Zlíně platí už od roku 2019.

„Dokud ale bude pyrotechnika volně prodejná v obchodech, tak vymahatelnost úplného zákazu či jiné regulace je velmi obtížná, a proto aktuálně řešíme jen novelizaci vyhlášky reagující na nový zákon,“ vysvětlil zlínský primátor Korec.

Vymahatelnost je obtížná

„Ačkoliv kontroly probíhají intenzivně každý rok od platnosti vyhlášky, tak vymahatelnost je obtížná. To však neznamená, že kontroly nebudou, protože jinak by nemělo smysl vyhlášku mít,“ doplnil.

Podle mluvčího uherskohradišťské radnice Jana Pášmy je vymáhání zákazu v kompetenci Policie ČR. „Městská policie může protiprávní jednání jen zadokumentovat a předat příslušnému správnímu orgánu, nemá oprávnění řešit věc na místě pokutou,“ řekl Pášma.

Identifikace lidí, kteří zákon poruší, ovšem k povinnostem městské policie patří. „Strážníci budou samozřejmě kontrolovat město, zda nedochází k obcházení zákona, a budou také reagovat na podněty spoluobčanů, tak jak říká legislativa,“ zdůraznil ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

V první řadě si podle něj mají lidé zjistit, zda nejde o zakázanou zónu. „Pro orientaci slouží mapa ochranných pásem dostupná na webu ministerstva zemědělství ohnostroje.pozemkov.cz,“ dodal Kladníček.

19. prosince 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

Po rekonstrukci se otevírá stanice metra Pankrác, o sedmnáct dní dřív, než byl plán

Po téměř roční rekonstrukci se odpoledne pro cestující v Praze znovu otevře stanice metra Pankrác na trase C. První souprava by tu měla zastavit po 14. hodině. Stanice bude nově fungovat také jako...

19. prosince 2025  12:02

