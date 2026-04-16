Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíkové by potápěči u mostu měli pracovat minimálně do konce týdne. Až svou práci dokončí, vytáhne zbytky stěn ze dna řeky jeřáb.
Odstraňování stěn je součástí dokončovacích prací v okolí mostu, který ŘSD zprovoznilo loni v prosinci. Pracuje se například ještě u cyklostezky pod mostem, která byla kvůli stavbě v uplynulých měsících zavřená. „U cyklostezky ještě dokončujeme práce a obklady, zůstává však již otevřená a průjezdná,“ uvedla Trubelíková.
Z jedné strany je most napojený na obchvat Otrokovic na Zlínsku, který je také součástí dálnice D55, na druhé straně se z něj dočasně sjíždí na silnici I/55. V opačném směru se na dálnici naopak ze silnice první třídy najíždí.
Několik dní po otevření mostu při najíždění na dálnici havaroval kamion a letos v únoru tam při srážce s nákladním vozem zemřela řidička osobního auta. Policie považuje nájezd na dálnici za nebezpečný a požaduje po silničářích, aby protisměrné jízdní pruhy oddělili svodidly.
|
Doporučením policie se nyní ŘSD zabývá. „Snažíme se to co nejdřív vyřešit, aby se tam svodidla vešla. Navrhujeme co nejrychlejší a nejefektivnější řešení, tak abychom zajistili bezpečnost pro řidiče,“ řekla mluvčí.
Výstavba přibližně půlkilometrového úseku dálnice D55 začala v roce 2023 a vyšla přibližně na 767 milionů korun bez DPH. Most má rozpětí 115 metrů. Dominantou stavby je ocelový oblouk, na němž je most zavěšený a klene se až 20 metrů nad dálnicí.
Ocelová konstrukce mostu včetně oblouku váží 1700 tun. Konstrukce je společná pro oba jízdní směry, oblouk je ve středním dělicím pásu. Svou výrazně oranžovou až červenou barvou připomíná známý most Golden Gate v San Francisku.
|
Zahájení stavby navazujícího sedmikilometrového úseku dálnice D55 mezi Napajedly a Babicemi na Uherskohradišťsku předpokládá ŘSD příští rok a dokončení v roce 2029.
Silničáři připravují také stavbu dalších úseků D55, která bude po kompletní dostavbě dlouhá přes 100 kilometrů. Propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.
|
8. dubna 2025