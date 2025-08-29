Napajedlům se ulevilo, nový most je otevřený. Stavební ruch ale nekončí

Pavel Stojar, ill
  13:42aktualizováno  13:42
Důležitá chvíle, na kterou měsíce netrpělivě čekali řidiči, cyklisté i chodci v Napajedlích na Zlínsku, je tady. Během dnešního dopoledne zmizely zábrany z nového silničního mostu, který vede od firmy Fatra přes řeku Moravu do středu města. Cesta z jednoho břehu na druhý bude opět volná.
„Je to skvělá zpráva nejen pro motoristy, ale i pro cyklisty a pěší, malé i velké. Někdo potřebuje na druhý břeh do školy, jiný do práce, k lékaři, k rodině,“ uvedl starosta Napajedel Robert Podlas.

Obyvatelé museli najet zhruba pět kilometrů navíc, aby se do centra dostali jinudy. „Nucená objížďka brala mnoha obyvatelům Napajedel hlavně to nejcennější, co máme, tedy náš čas. Jsme proto rádi, že most byl otevřen ještě před začátkem nového školního roku. O tři měsíce dříve, než byl původní předpoklad,“ dodal starosta.

Slovácko čeká kvůli trojici oprav dopravní peklo, první je most v Napajedlích

„Děkuji za všechny obchodníky, bylo to těžké a pár nás to odneslo a museli skončit,“ přivítal zprovoznění mostu Leoš Hašpica, který v centru Napajedel provozuje obchod s barvami a drogerii.

Trasa přes řeku byla zcela zavřená od začátku března 2024. Od poloviny loňského prosince mohli rozestavěný most během zimních měsíců využívat alespoň chodci. Na jaře po obnovení prací ale byla stavba opět uzavřena i pro pěší a chodci museli místo obcházet.

Výstavba šla během minulého roku rychleji, než se plánovalo. „Původně stanovený termín dokončení jsme tak mohli posunout z konce října již na konec srpna,“ uvedl Bronislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Stavební ruch nekončí

Na přestavěný most v Napajedlích se na konci prázdnin po roce a půl vrací také linkové autobusy. „Jízdní řády autobusů Integrované dopravy Zlínského kraje obsluhujících sedmitisícové město budou od neděle 31. srpna upraveny do standardního stavu,“ sdělil Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.

„Pro cestující je důležité, že všechny autobusové linky směrem od Spytihněvi budou opět vedeny přes centrum Napajedel,“ dodal Malý.

V souvislosti s otevřením mostu končí provoz kyvadlové linky 475, která vozila cestující mezi centrem města a protějším břehem řeky po objízdné trase.

Chodci se v zimě dostanou přes rozestavěný most přes Moravu v Napajedlích

Most přes Moravu je jednou z hlavních přístupových cest do Napajedel. Spojuje jejich centrum s hlavní silnicí I/55 a průmyslovým areálem na protějším břehu. Starý most postavený v roce 1967 musel kvůli špatnému technickému stavu pryč, odborníci odhadovali jeho životnost jen do roku 2026. Kvůli tomu měl výrazně omezenou nosnost.

Stavební ruch na silnicích v Napajedlích a okolí, stejně jako dopravní komplikace pro řidiče, ale ještě zdaleka nekončí. Jen o dva kilometry dál se nyní dokončuje nový dálniční most, kterému místní říkají podle výrazné červené barvy Golden Gate Bridge. Je dlouhý 115 metrů a v nejvyšším místě měří 20 metrů. První auta by po něm měla projet letos v prosinci.

D55 bude v kraji hotová do roku 2029

Silničáři počítají s tím, že by brzy po jeho dokončení, v roce 2026 nebo nejpozději 2027, opravili ještě souběžný starý most přes Moravu na silnici I/55. Práce by měly trvat přibližně rok. Nový dálniční most by během nich sloužil jako objížďka a nebyl by zpoplatněný.

Po dokončení 500 metrů dlouhého úseku dálnice u Napajedel už bude na území kraje zbývat jen část D55 mezi Napajedly a Babicemi, která měří sedm kilometrů. S přípravnými pracemi chce Ředitelství silnic a dálnic začít příští rok. Hotovo by mělo být v roce 2029.

Nový dálniční most v Napajedlích pokrylo 700 kubíků betonu, zprovozní ho v zimě

Kolem napajedelského průmyslového areálu Fatra povede dálnice na sloupech, estakáda bude měřit 300 metrů. Ve Spytihněvi bude naopak v zářezu a proti sesuvům půdy ji budou chránit až 11 metrů vysoké opěrné zdi.

Další weby

