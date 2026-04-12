Řidiči i chodci si zvykají na nový semafor na zlínském sídlišti Jižní Svahy

Milan Libiger
  9:02
Řidiči si pomalu zvykají na nový semafor, který je od března součástí přechodu pro chodce v Okružní ulici pod budovou prvního segmentu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Před jeho instalací se tady stávaly vážné nehody aut s dětmi z blízké školy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek

Jde o frekventovanou silnici se třemi jízdními pruhy, přičemž dva vedou do kopce a řidiči po nich jezdí rychleji než dolů. Ukazuje to úsekové měření, které je tam od loňského roku. Po jeho instalování se provoz zklidnil.

Přechod býval nebezpečný a stávaly se na něm i vážné dopravní nehody, ve kterých figurovaly děti. Nedaleko je totiž základní škola. Proto je na přechodu od letošního března semafor. Řidiči i chodci si na něj však hůře zvykali.

„Řidiči jeli po paměti. Když viděli, že na přechodu nikdo není, nevěnovali pozornost semaforům a jeli na červenou,“ přiblížil mluvčí městské policie Pavel Janík. „A docházelo také k tomu, že měli zelenou, ale když viděli, jak přichází chodec, tak zastavili.“

Zlín začne budovat chytré křižovatky, doprava bude rychlejší a plynulejší

Chodci se naopak dívali, jestli jede auto, a nevěnovali pozornost světlům. Takže třeba stáli na kraji cesty, i když jim svítila zelená. Chodili také na červenou, když právě nic nejelo.

Proto tam po instalování semaforu asistovala městská policie. Zejména v ranních špičkách, když děti chodily do školy. Tento týden jejich dohled nad místem skončil.

„Řidiči a chodci si už zvykli,“ věří Janík. „Uvidíme, jak to bude fungovat jenom se semaforem. Je to určitě významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dopravy,“ doplnil.

22. ledna 2026

Děje se to v době, kdy firma Cross pro město Zlín upravuje 45 křižovatek tak, aby byl silniční provoz rychlejší, plynulejší i bezpečnější. Práce začaly loni v únoru a skončí se závěrem letošního roku.

„Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost změněné dopravní situaci ve městě a nespoléhat pouze na to, že pojedou tak, jak jsou zvyklí,“ vzkázal Janík.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V ústecké části Střekov přibudou další parkovací zóny pro residenty

ilustrační snímek

Parkování pro residenty se rozšíří do další části ústecké čtvrti Střekov. Na Nové Vsi brzy přibudou placená modře označená stání. Obvod se snažil domluvit s...

12. dubna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro...

12. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Liberec do konce léta opraví prostory v zámku, které budou pro úředníky

ilustrační snímek

Liberec do konce léta opraví prostory v městském zámku, které začnou využívat jeho úředníci. Obsadí přízemí v takzvaném redernovském křídle. Podle náměstka...

12. dubna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:22

Majáles Praha 2026: Studentské oslavy jara v Letňanech chystají hvězdné překvapení

Majálesový průvod vyšel ve 14 hodin z náměstí Republiky.

Blíží se oblíbená studentská oslava jara. Letiště Praha Letňany se v pátek 1. května 2026 pod taktovkou předních českých i zahraničních interpretů promění v hlavní dějiště největšího tuzemského...

12. dubna 2026  9:18

Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna...

Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se...

12. dubna 2026  9:02

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda zřídit komunitní zahradu, zájem je malý

ilustrační snímek

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda ve městě zřídit komunitní zahradu. Pozemek vyčleněný městem by sloužil místním lidem nejen k zahradničení, ale i jako místo pro...

12. dubna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

Karlovarský kraj využije přebytek z loňska mimo jiné i na nákup nemovitosti

ilustrační snímek

Karlovarský kraj rozdělí druhou část přebytku hospodaření z loňského roku mezi rezervy, nákup objektu pro sociální služby, silnice, ale i pro sportovní kluby....

12. dubna 2026  7:10,  aktualizováno  7:10

