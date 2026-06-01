Novým ředitelem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je Štěpán Hložek. Funkce se ujal dnes, a to po zesnulém Pavlu Hrubcovi, který stál v čele muzea od roku 2014 do loňského prosince. ČTK to dnes sdělila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Muzeum je příspěvkovou organizací kraje.
"Štěpán Hložek je velmi zkušený vedoucí manažer se znalostmi finančního řízeni, výbornými schopnostmi vést lidi, s akademickým vzděláním a bohatými zkušenostmi ze světa. Věřím, že naváže na mimořádně kvalitní práci Pavla Hrubce a muzeum bude pod jeho vedením dál rozvíjet své odborné i kulturní aktivity, přinášet návštěvníkům hodnotný program a posilovat své významné postavení v regionu," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO).
Hložek je rodák ze Zlína. Pomáhal rozvinout několik start-upů a věnoval se zejména projektovému řízení a poradenství ve zlepšování procesů a zavádění nových systémů. "Zkušenosti čerpal ve Francii, Spojeném království, Švédsku, Německu, JAR i Japonsku. V letech 2021 až 2023 byl členem Kulturní komise statutárního města Zlín," uvedla mluvčí.
Muzeum sídlí v Baťově institutu, který vznikl přeměnou bývalých průmyslových budov číslo 14 a 15 v baťovském areálu v centru Zlína. Muzeum spravuje i hrad ve Zlíně-Malenovicích, Muzeum luhačovického Zálesí i Národní kulturní památku Ploština. V Otrokovicích na Zlínsku je depozitář a konzervátorské dílny.
"Muzeum má ve správě několik velmi zajímavých objektů a v nich krásné a zajímavé výstavy, expozice, akce. Chci tuto činnost rozvíjet, pomáhat zvyšovat povědomí o kulturním bohatství celého regionu, posílit hrdost občanů Zlínského kraje a přispět k tomu, že Zlínský kraj bude dlouhodobě patřit k nejlepším místům pro život v Česku," uvedl Hložek.
Hrubec nečekaně zemřel loni 1. prosince ve věku 64 let.