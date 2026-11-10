Novým starostou Bystřice pod Hostýnem je Jaromír Šallé (za Krásnou Bystřici)

Novým starostou Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku zvolili zastupitelé režiséra Jaromíra Šallé (nestr., za Krásnou Bystřici). Ve funkci nahradil dosavadního starostu Zdeňka Rolince (nestr. za Nestraníky). Vyplývá to z informací zveřejněných na webu města. Koalici na bystřické radnici tvoří SNK Evropští demokraté a uskupení Krásná Bystřice. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má koalice 12 křesel.
Místostarostou zvolili zastupitelé někdejšího dlouholetého starostu města a volebního lídra SNK Evropských demokratů Zdeňka Pánka (nestr.). Místostarostkou bude Monika Pořízková (nestr., za Krásnou Bystřici), která je pro funkci neuvolněná, nebude tedy za ni pobírat plný plat. V sedmičlenné radě města dále zasednou Božena Měchurová Studená, Daniel Mlčák a Jaroslav Láník (všichni nestr., za SNK Evropští demokraté) a také Adam Solař (nestr., za Krásnou Bystřici).
Předsedkyní finančního výboru bude Hana Pacíková (nestr., za SNK Evropští demokraté) a předsedou kontrolního výboru Petr Hradil (nestr., za SNK Evropští demokraté). SNK Evropští demokraté letošní komunální volby v osmitisícovém městě se ziskem 32,93 procenta hlasů a osmi mandátů vyhráli. Krásná Bystřice byla s 16,97 procenta a čtyřmi mandáty druhá.
V posledních čtyřech letech působila koalice na bystřické radnici ve složení Nestraníci, ANO a Podhostýnské osobnosti, přičemž členy tohoto uskupení byli i členové ODS. V letošních volbách získali Nestraníci s dosavadním starostou Rolincem tři mandáty, stejně jako ANO. Podhostýnské osobnosti mají dva mandáty, jedno křeslo v zastupitelstvu získala KDU-ČSL. Tyto čtyři subjekty zamířily do opozice.