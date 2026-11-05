Novým starostou Hulína je Pecha (za Nezávislé), nahradil Žůrka (ANO)

Novým starostou Hulína na Kroměřížsku zvolili zastupitelé na středečním ustavujícím zasedání Marka Pechu (nestr.), který byl volebním lídrem uskupení Nezávislí. Získal devět hlasů ze 17, sdělil dnes ČTK zástupce hulínské radnice Zdeněk Dvořák. Ve funkci Pecha nahradil Jaromíra Žůrka (ANO), který byl starostou šestitisícového města v předchozích čtyřech letech.
"Do funkce starosty vstupuji s úkolem pomoci restartovat město a zefektivnit jeho činnosti. Zároveň chci naplnit naše heslo z volební kampaně: Nechceme Hulínu vládnout, chceme o něj pečovat," uvedl Pecha. Místostarosty budou Roman Hoza (ODS), bývalý dlouholetý starosta města, a Radek Stratil (nestr.). Oba kandidovali za uskupení Za náš Hulín 2026, které letošní komunální volby ve městě vyhrálo.
V pětičlenné radě města doplnili starostu a místostarosty Rostislav Burda (nestr. za Za náš Hulín 2026) a Radek Němec (nestr. za Nezávislé). Koalice složená z uskupení Za náš Hulín 2026 a Nezávislých má v sedmnáctičlenném zastupitelstvu devět křesel. V opozici jsou ANO, subjekt Pro lepší Hulín, Záhlinice a Chrášťany, dále Lidovci a přátelé a také uskupení Srdcem pro Hulín, Záhlinice a Chrášťany.
Subjekt Za náš Hulín 2026 vyhrál volby ve městě se ziskem 26,27 procenta hlasů a pěti mandátů. Pět mandátů získalo i druhé hnutí ANO. Nezávislí mají čtyři zastupitele. Uskupení Pro lepší Hulín, Záhlinice a Chrášťany, Lidovci a přátelé a Srdcem pro Hulín, Záhlinice a Chrášťany disponují po jednom křeslu v zastupitelstvu.
V minulém volebním období působila na hulínské radnici koalice složená z hnutí ANO, KDU-ČSL a subjektu Pro lepší Hulín, Záhlinice a Chrášťany. V zastupitelstvu držela devět ze 17 křesel.