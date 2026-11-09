Novým starostou Vsetína je Martin Metelka, lídr vítězného hnutí VS21

Autor: ČTK
  15:57aktualizováno  19:00
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| foto: ČTK

Novým starostou Vsetína je Martin Metelka, lídr hnutí VS21, které letošní komunální volby ve městě vyhrálo. Vystřídal dlouholetého lidoveckého starostu Jiřího Čunka, který byl s přestávkami starostou od roku 1998. VS21 povládne ve Vsetíně s Koalicí pro otevřený Vsetín (KOV) a ODS. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu má tato koalice 12 hlasů. Metelku, který na starostu kandidoval jako jediný, podpořilo na dnešním ustavujícím zasedání všech 21 přítomných zastupitelů.

Nový subjekt VS21 - Sdružení nezávislých kandidátů získalo deset mandátů. Tradičně silní lidovci, jejichž lídr Čunek křeslo starosty obhajoval, byli s kandidátkou Vsetín srdcem a rozumem druzí. Čunek těsně po volbách oznámil, že se nebude ucházet o žádnou funkci ve vedení města. Kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými, získala čtyři mandáty. Třetí ANO bude mít tři zastupitele. Čtvrtá Koalice pro otevřený Vsetín má jeden mandát, stejně jako Probuďme Vsetín!, ODS a Naše Česko-Náš Vsetín.

Devětačtyřicetiletý Metelka bude uvolněným starostou, tedy s nárokem na plný plat. Dosud byl ředitelem Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín. V komunálních volbách před čtyřmi lety kandidoval jako lídr Nestraníků a stal se neuvolněným radním.

Čunek město vedl od roku 1998 do roku 2007, potom v letech 2014 až 2017 a nyní v posledním volebním období od roku 2022 do letošních voleb.

Rada města bude sedmičlenná stejně jako v minulém volebním období. Tři místostarostové jsou z VS21, post budou vykonávat jako uvolnění. Místostarostou pro rozvoj a infrastrukturu je Otta Grebeň, místostarostkou pro školství, kulturu, sociální oblast a turistický ruch Kateřina Janošková. Místostarostou pro životní prostředí, sport a dopravu zastupitelé zvolili Zdeňka Čablíka.

Čunek dnes neúspěšně navrhoval, aby uvolnění místostarostové byli jen dva. Odůvodnil to tím, že v minulém volebním období byli tři místostarostové, protože město vedlo více stran. Důvodem byla i rozpracovanost investičních akcí i to, že Čunek jako senátor byl neuvolněným starostou.

Neuvolněnými radními, kteří za výkon funkce neberou plný plat, jsou Bořek Navrátil (VS21), Pavla Fojtíková (KOV) a Roman Kalabus (ODS).

Metelka ČTK řekl, že zastupitelstvo města doznalo významných změn a je pochopitelná vysoká míra očekávání, jisté nervozity a možná i obav. "Na druhou stranu s tím, že to bude náročné a že je před námi řada velkých úkolů a těžkých výzev, jsme vstupovali už do volebního klání a s tím teď vstupujeme i na radnici," řekl. Už před ustavujícím zasedáním začala nová koalice s končícím vedením města pracovat na přípravě rozpočtu na rok 2027. Zastupitelé by ho měli schvalovat 14. prosince.

Na radnici podle starosty nechtějí zcela měnit směr. Priority budou ve společném programovém prohlášení, které navazuje na dříve zavřenou koaliční smlouvu a nyní je v připomínkovém řízení. "Předpokládáme, že hotovo bychom mohli mít zhruba do poloviny prosince," doplnil.

Ustavující zastupitelstva se dnes konala také ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Starostou Valašského Meziříčí je nadále Robert Stržínek (ANO), který město vede od roku 2014. ANO volby ve městě vyhrálo, v zastupitelstvu s 25 členy získalo 11 mandátů. Koalici vytvořilo stejně jako v minulém období s ODS, která má čtyři mandáty. Místostarosty jsou dále Yvona Wojaczková (ANO) a Petr Nachtmann (ODS). V opozici skončili Nezávislí Provalmez s podporou STAN, kteří mají šest mandátů, a lidovci se čtyřmi křesly.

V čele Rožnova pod Radhoštěm zůstává starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky a STAN). Koalici sestavili vítězní Nezávislí Rožnováci a STAN s KDU-ČSL a ODS. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má 15 hlasů. Prvním místostarostou je Martin Drápal (za Nezávislé Rožnováky a STAN), druhým místostarostou Tomáš Gross (za KDU-ČSL). Třetí místostarostkou se stala Markéta Blinková (ODS), která bude funkci vykonávat jako neuvolněná.

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