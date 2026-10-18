O koalici ve Zlíně dál jedná trojblok ODS, lidovců a Pirátů se STAN a Zlín 21

O koalici ve Zlíně dále jednají trojblok ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty s dalšími dvěma subjekty - hnutími STAN a Zlín 21. Zatímco zastupitelský klub STAN preferuje spíše menší koalici STAN a trojbloku, trojblok i Zlín 21 chtějí širší koalici se všemi danými subjekty. Koalice trojbloku a STAN by měla nejtěsnější možnou většinu 21 hlasů v zastupitelstvu s 41 členy, širší koalice 29 hlasů. Dnes spolu jednali nejdříve zástupci STAN a Zlín 21, poté STAN s trojblokem. Další jednání jsou v plánu v příštím týdnu, řekli dnes novinářům zástupci stran a hnutí. Vítězné hnutí ANO je zatím stále mimo koaliční vyjednávání.
Volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
Hned po volbách o pravděpodobném základu budoucí koalice jednalo ANO s hnutím Zlín 21 a ODS. Do koalice však chtěly ještě přibrat další subjekt či subjekty, zmiňovaly lidovce a Piráty. Hnutí Zlín 21 však v úterý večer oznámilo, že ukončilo dosavadní jednání o možném základu koalice s ANO a ODS. Hnutí STAN, které bylo v končícím volebním období v opozici, vyzvalo demokratické strany ve Zlíně k vytvoření koalice bez hnutí ANO. Ve středu ráno oznámil svůj vznik trojblok, kde je ODS, Společně pro Zlín, které vytvořili lidovci, TOP 09 a Nestraníci, a Zlín Srdcem s Piráty.
Post primátora si po volbách nárokovalo ANO, a to pro Jiřího Korce, který byl primátorem v posledních dvou volebních obdobích. Hnutí Zlín 21 v úterý večer uvedlo, že nejlepším kandidátem na primátora je podle nich jejich lídr Čestmír Vančura. Dnes však Vančura uvedl, že to není jeho vysněný cíl. "Vnímám to tak, že v kontextu avizované změny, že pokud se na tom domluvíme, tak že to postavení primátora je prostředek, jakým té změny můžeme dosáhnout," řekl dnes po jednání se STAN Vančura. Lídryně STAN Věra Stojar dnes uvedla, že se na jednání zabývali i personálními otázkami, konkrétní však nebyla. Chce to probrat se svým zastupitelským klubem, který podle Stojar preferuje spíše menší koalici. "Stále se ale budeme setkávat a diskutovat o možnostech velké a malé koalice," uvedla Stojar.
Zástupce trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL) preferuje kvůli stabilitě širší koalici. "Koalice je méně vydíratelná, když má více členů a když je mnohem více transparentnější, než když má pouze většinu jednoho hlasu. Pak třeba přijde období za půl roku, za rok, kdy se vztahy třeba rozklíží a pak se různě hledá podpora na různé body. Já jsem tu situaci zažil v letech 2010 až 2014 a už bych ji zažít nechtěl," uvedl Dufek. Podle něj je třeba, aby se tři subjekty sjednotily na společném programu. "Oba dva subjekty pořád deklarovaly, že chtějí změny. K tomu jsme se ještě nedostali, v čem Zlín 21 nebo STAN chce Zlín změnit," uvedl Dufek. Tématem je podle něj stále spíše užší či širší koalice.
Širokou koalici chce také Vančura. "V tuto chvíli jednáme spíše o širší koalici. Aspoň taková je naše představa," uvedl Vančura. Se STAN chce dále jednat. "Protože jsme obě strany před volbami deklarovaly potřebu změn, pozvali jsme STAN na další jednání, kde už chceme probírat konkrétní obsah a představy těchto změn. Stejnou debatu pak plánujeme otevřít i s kolegy z trojbloku," uvedl Vančura.