O letní tábory ve Zlínském kraji je letos velký zájem, část byla rychle obsazená

Velký zájem o letní tábory evidují letos stejně jako v posledních letech organizátoři ve Zlínském kraji. Část táborů byla brzy obsazená. Ceny se proti loňsku mírně zvýšily, řekli ČTK zástupci organizátorů.
"Zájem o letní tábory je stále stejně vysoký, nemáme obavy, že bychom některé nabízené tábory rušili. Letos jsme v první vlně připravili 46 táborů, ale ze strany rodičů dětí je o některé větší zájem, takže jich letos máme nyní v nabídce 49, stejně jako vloni," řekla ČTK ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) Astra Zlín Ivana Vladíková.
DDM Astra organizuje příměstské tábory, tradičně největší zájem je o tábory se zaměřením na chovatelství, keramiku a kreativní dovednosti. "Tyto tábory jsou už obsazené. Velkou nabídku máme v oblasti sportu, tyto tábory se teprve plní a je jich v nabídce více než předchozích uvedených, vedou sporty, tanec, pohyb všeho typu," uvedla Vladíková. Nově je v nabídce tábor věnovaný cestování, rozšířila se nabídka táborů se zaměřením na agility a kynologii, také na první pomoc a zdravý životní styl.
Ceny se proti loňsku zvedly průměrně o 100 až 200 korun podle zaměření tábora. Důvodem jsou vyšší mzdy. Průměrná cena táborů je 2550 korun. "Největší výzvou je příprava nového, aktuálního a zajímavého programu, který děti různého věku zaujme. Skupiny jsou totiž málokdy věkově stejné, i když vyhlásíme u jednotlivých táborů věkové rozhraní, neodmítáme sourozence, kteří jsou pod, anebo nad hranicí věkové kategorie daného tábora. Také se na některé konkrétní tábory často vracejí děti z celé republiky," uvedla Vladíková.
Velký zájem je také o tábory, které chystá Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku. "Zájem o tábory je dlouhodobě vysoký. Letos se vyprodalo 70 procent táborů během prvního dne přihlašování," uvedl ředitel Martin Navařík. Středisko nabízí příměstské i pobytové tábory. "Největší zájem je o rukodělné a taneční tábory pro dívky a tábory zaměřené na ICT a techniku pro kluky jako je legorobotika a robotika, modeláři. Velký zájem je i o sportovní tábory. V našem případě atletika, outdoor aktivity, parkour," uvedl Navařík.
Průměrná cena příměstských táborů je 2500 Kč, u pobytových závisí na délce, typu ubytování a stravování. "Ceny jsme zvyšovali zhruba o pět procent, a to hlavně z důvodu rostoucích nákladů na zajištění administrativní práce, které se týkají táborů. Stát převedl financování nepedagogů na zřizovatele a projevilo se to nižšími finančními prostředky na provoz," uvedl ředitel.
DDM Šikula Uherské Hradiště navýšil cenu u pobytových táborů kvůli zvýšení cen provozovatelů zařízení. Příměstské tábory zdražily méně. "Pouze o cenu obědů, které jsou letos o deset až 20 procent vyšší," uvedla ředitelka Ivana Zůbková. Také tam je zájem o tematicky zaměřené tábory, například taneční, přírodovědné nebo sportovní.