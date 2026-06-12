O peníze z participativního rozpočtu města Kroměříže se uchází osm návrhů

O peníze z participativního rozpočtu města Kroměříže se letos uchází osm návrhů od šesti lidí. Jejich autoři je budou moci představit na veřejném projednání 22. června odpoledne v budově radnice na Velkém náměstí. V participativním rozpočtu nazvaném Vaše Kroměříž jsou na příští rok, kdy by mělo město vybrané návrhy uskutečnit, vyčleněny dva miliony korun, sdělil dnes ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Stejnou částku město rezervovalo pro participativní rozpočet i v minulých letech.
Mezi podané návrhy patří vybudování kuličkodráhy na Barbořině, hřiště na discgolf v Těšnovicích nebo úprava parku a dětského hřiště mezi Základní školou U Sýpek a dětským domovem ve Štěchovicích. Lidé dále navrhli nové stánky na městské tržiště ve Vejvanovského ulici, pořízení plovoucího mola na Bágráku, vybudování multi golfového hřiště na Šlajze, modernizaci a obnovu dětského hřiště v místní části Trávník a vybudování myčky na kola na konci cyklostezky či na parkovišti.
"Po prezentaci budou moci všichni účastníci veřejného projednání pro projekty hlasovat. Stejně jako v minulých letech bude možné přidělit dva kladné a jeden záporný hlas. A od úterka 23. června bude spuštěno on-line hlasování na internetových stránkách www.vasekromeriz.cz," uvedla koordinátorka projektu Lucia Dusíková. Hlasování skončí 31. srpna, poté bude vítězné projekty schvalovat městská rada.
Letos radnice dokončila dva projekty, které v participativním rozpočtu uspěly předloni, a to zastřešené pergoly v místních částech Trávník a Vážany. "Momentálně dokončujeme poslední ze čtyř plánovaných pítek, veřejných zdrojů pitné vody ve městě. Z projektů z roku 2024 město již dříve vybudovalo workoutové hřiště v ulici Štítného. Začala i realizace prvního úspěšného projektu z roku minulého, a sice stavba workoutového hřiště v Těšnovicích," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Radnice pracuje též na přípravě dalších dvou projektů z loňska, holubníku a doplnění zázemí volnočasového areálu v Bílanech. V prvním ročníku Vaší Kroměříže v roce 2023 uspěly návrhy na vybudování psího hřiště v lokalitě Pekelce a zvelebení areálu Žlíbek v Těšnovicích, kde lidem slouží nové unimo buňky jako zázemí pro kulturní a společenské akce.