Zlaté jablko mění svůj vzhled. Světlé odstíny nahradí tmavé a naopak

Obchodní centrum Zlaté jablko na náměstí Míru ve Zlíně se pustilo do rekonstrukce fasády. (duben 2025)

Změna bude viditelná zejména na straně budovy v Dlouhé ulici.

„Stejně jako na stávající fasádě bude i tentokrát využita kombinace omítaných ploch s mozaikou. Nové barevné řešení bude zčásti kontrastem vůči současné podobě – tam, kde byly dosud světlé odstíny, budou nově tmavé, a naopak,“ uvedl ředitel Zlatého jablka Jiří Kratochvíl.

Rekonstrukci zahájili stavebníci v tomto týdnu, a to ze strany ulice Rašínova, poté bude následovat fasáda z ulice Dlouhá.

„Skleněnou mozaiku jsme se rozhodli zachovat, protože se jedná o materiál, který je výjimečný nejen vzhledově, ale i technicky odolný, lehký a dobře prodyšný. U fasády do náměstí jsme vzhled sjednotili do bílé, zatímco směrem do ulice Dlouhá jsme zvolili inverzní barevnost s důrazem na objemy kinosálů a žlutým akcentem, který podtrhuje konstruktivistický ráz budovy,“ poukázal architekt Svatopluk Sládeček, který stál také za původní podobou budovy z let 2006–2008.

Práce z ulice Rašínova potrvají do druhé poloviny června. Od přibližně poloviny května zhruba do poloviny srpna je plánována rekonstrukce spodní části fasády ze strany ulice Dlouhá až po vstup do centra.

Celý projekt pak završí opravy zbývající horní části fasády, která by měla začít v srpnu a hotová bude zhruba v polovině listopadu.

Příští rok se změní interiér

Dopravy v okolí by se práce neměly nijak dotknout. „Chodce jen žádáme, aby se pohybovali kolem obchodního centra se zvýšenou opatrností,“ upozornil Kratochvíl.

Investice dosáhne téměř 30 milionů korun. Po rekonstrukci části fasády směrem k náměstí Míru, která se uskutečnila v loňském roce, tak bude letos upravená i zbývající část budovy.

Příští rok přijde na řadu obnova interiéru nákupní galerie, jejímž cílem bude zlepšení komfortu pro návštěvníky i nájemce obchodů.

Obchodní centrum Zlaté jablko je v provozu od roku 2008 a na ploše 13 tisíc metrů čtverečních nabízí více než 75 obchodů a služeb. Součástí je také multikino se šesti kinosály.

Objekt má šest vstupů, a navíc je podchodem propojen s parkovacím domem na protější straně Dlouhé ulice a lávkou přes ulici Rašínovu s protějším domem, který je také součástí nákupního centra. Rekonstrukcí fasády centrum završí jednu z významných etap své modernizace.

