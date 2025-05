Obchvat Meziříčí nabírá zpoždění, v Jarcové se nelíbí protipovodňová opatření

„Je pro nás strašně důležitý. Běží výstavba Palačovské spojky, což je dobře, protože připojí Valašské Meziříčí na dálnici D1. My však potřebujeme svést na obchvat tranzitní dopravu, která projíždí středem města a velmi tam brzdí provoz. Problematická doba bývá hlavně ve špičkách od dvou do čtyř odpoledne,“ zdůraznil starosta Robert Stržínek.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) termín výstavby obchvatu města průběžně odsouvá, protože se protahuje příprava. Krajský úřad ve Zlíně tři roky vyřizoval územní rozhodnutí. A když ho vydal, přišla proti němu čtyři odvolání, jimiž se zabývá ministerstvo dopravy.

„Kdybychom letos získali platné územní rozhodnutí, bylo by to velmi významné. Pracujeme už na dokumentaci pro stavební povolení, o které bychom požádali příští rok. A začali bychom také vykupovat pozemky,“ předestřel šéf zlínského ŘSD Karel Chudárek. „Kolem roku 2028 bychom mohli začít stavět,“ odhadl.

Podmínkou ale je, že se proti stavebnímu povolení nikdo neodvolá a že ministerstvo dopravy územní rozhodnutí nezruší, protože jeho opětovné vyřizování by zabralo hodně času.

„Ministerstvo dopravy to bude údajně řešit zhruba půl roku, což je pro mě šílená zpráva. Je to byrokratický šiml, prostě katastrofa,“ reagoval Stržínek, který se na ministerstvo v této věci obrátil.

Plánovaná trasa obchvatu Valašského Meziříčí a Jarcové.

Nově daný termín zahájení výstavby od ŘSD už raději úplně vážně nebere.„Chtěl bych tomu věřit, ale zatím žádný termín nevyšel. Na straně krajského úřadu i dalších institucí všechno hrozně dlouho trvá,“ poznamenal Stržínek.

„Nezvykle dlouho trvalo vydání územního rozhodnutí. Proto je to zdržení,“ tvrdí Chudárek.

Ekologické spolky tentokrát neprotestují

Odvolání proti územnímu rozhodnutí přišla především od lidí z Jarcové, odvolala se i obec. Tentokrát se neozvaly žádné ekologické spolky. Připomínky se týkají především protipovodňových opatření, jež souvisejí s výstavbou obchvatu.

„Čekám na to, jak se s odvoláním popasují,“ řekl starosta Jarcové Ivo Veselý s tím, že situaci aktuálně nechce více komentovat.

„Opakovaně jsem s těmi lidmi i obcí jednal, byli jsme se starostou i u hejtmana a vysvětlovali jsme jim, že jinak to udělat nemůžeme,“ reagoval Chudárek. „Myslím si, že by s odvoláními neměli uspět, ale dneska už raději nic neříkám, protože právní rozhodnutí jsou dopředu neodhadnutelná,“ nastínil.

„Lidem se nelíbí technické řešení projektanta v rámci ochrany jejich území. Chtěli by to řešit jinak, ale měnit teď projekt je velmi složité,“ poznamenal Stržínek.

Výstavba má trvat tři roky

Silniční obchvat, který bude měřit 6,6 kilometru a jehož výstavba má trvat přibližně tři roky, bude mít dva jízdní pruhy s tím, že by se v případě nárůstu dopravy mohly další dva časem přistavět. Chudárek upozornil na to, že dvoupruhový je také obchvat nedalekého Vsetína a je to stále dostačující.

Na obchvat Valašského Meziříčí naváže přeložka silnice I/57 mezi Jarcovou a Bystřičkou. Měřit bude zhruba 3,6 kilometru, z čehož 1,1 kilometru zabere tunel. Termíny zahájení výstavby ale ŘSD ještě nemá stanovené. Příprava je stále v začátcích.

„Provádíme geotechnické průzkumy, monitorujeme životní prostředí. Je to ještě daleko,“ naznačil Chudárek. „Bude to určitě tunelová varianta, ale ještě neumím říct, jestli tam budou dva tubusy, nebo jeden. Bude to záviset na intenzitách dopravy i finančních předpokladech,“ uvedl.

Silničáři v této části Valašska budují také Palačovskou spojku, což je přeložka pěti kilometrů silnice I/35 z Lešné k dálnici D48, která navazuje na dálnici D1. Začali v roce 2023 a skončit mají příští rok. I díky této cestě zmizí velká část dopravy z některých měst a obcí a zlepší se silniční spojení mezi Zlínským, Olomouckým a Moravskoslezským krajem.

„Palačovská spojka by obci odlehčila a tranzitní dopravu na Olomouc a Ostravu převedla mimo její střed,“ sdělil starosta Lešné Jaromír Zavadil.