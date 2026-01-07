Na obvinění upozornil Český rozhlas i Seznam Zprávy.
ČTK kontaktovala Sedláčkovou telefonicky, na hovory nereaguje.
„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. 3. 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ uvedla Trnková.
|
Odbory vyzvaly ředitelku krajské hygieny k rezignaci. Nekonkrétní výtky, reagovala
Vojtěch považuje situaci za závažnou. „Bude po ředitelce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje požadovat vyvození osobní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že podle služebního zákona nemá ministr možnost ji přímo odvolat, další postup se bude odvíjet od kroků příslušných orgánů,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
|
Šéfka hygieny zpochybnila zprávu, že zavinila nehodu a ujela. Žádají její konec
Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr.
Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.