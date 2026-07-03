Obyvatelé Kroměříže mohou v participativním rozpočtu vybírat ze sedmi projektů

Obyvatelé Kroměříže mohou ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž vybírat ze sedmi projektů na zlepšení života ve městě. Lidé mohou hlasovat na internetových stránkách www.vasekromeriz.cz do 31. srpna. Poté bude vítězné projekty schvalovat městská rada, jejich uskutečnění je plánováno na rok 2027, sdělila ČTK Šárka Kučerová z tiskového oddělení radnice. Rozdělovat se budou dva miliony Kč, stejnou částku město rezervovalo pro participativní rozpočet i v minulých letech.
"Autoři na radnici prezentovali sedm z osmi přihlášených projektů, za což bych rád každému z nich poděkoval. Nyní je řada na občanech města, aby si vybrali, který z projektů se jim líbí, a podpořili ho v hlasování," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Mezi návrhy je vybudování kuličkodráhy na Barbořině, obnova dětského hřiště v Trávníku, nové multi golfové hřiště na Šlajze, hřiště na discgolf v místní části Těšnovice. Navržena je také obnova parku a dětského hřiště mezi ZŠ U Sýpek a dětským domovem ve Štěchovicích, pořízení nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici a pořízení plovoucího mola na Bágráku.
Do letošního ročníku byl přihlášený ještě návrh na vybudování myčky na kola na konci cyklostezky či na parkovišti. Autorka ale nepřišla záměr prezentovat, a tak musel být z hlasování vyřazen, uvedla Kučerová.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, Vsetín, Valašské Meziříčí či Otrokovice.