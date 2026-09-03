Obyvatelé Luhačovic mají v participativním rozpočtu na výběr z pěti návrhů

Obyvatelé Luhačovic na Zlínsku mohou v prvním ročníku participativního rozpočtu vybírat z pěti návrhů na zvelebení města. Projekt participativního rozpočtu Luha jsi ty! dává lidem možnost přímo ovlivnit podobu veřejného prostoru, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Hana Srncová. Město dá na vítězný návrh 250.000 korun.
"Participativní rozpočet dává obyvatelům možnost nejen upozornit na to, co ve svém okolí postrádají, ale také přímo navrhnout konkrétní řešení a následně rozhodnout o jeho realizaci. Těší nás, že lidé této příležitosti využili a předložili zajímavé nápady, které mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru. Nyní už bude pouze na obyvatelích, kterému z finálových projektů dají svůj hlas," uvedl místostarosta Daniel Mejzlík (nestr.).
Lidé s trvalým bydlištěm v Luhačovicích a místních částech budou moci v září hlasovat v městském turistickém a informačním centru. Na výběr mají výsadbu stromů v Zatloukalově ulici, nové herní prvky vedle knihovny, dobudování toalet na hřišti u kostela, vybudování přírodní lanové balanční stezky na veřejném hřišti či zastřešené posezení na sídlišti Masarykova určené pro sousedská setkávání.
"Mezi předloženými náměty se objevil také zajímavý návrh na úpravu splavu vedle Slunečních lázní. Ten však musel být z dalšího procesu vyřazen, protože nesplnil jednu z hlavních podmínek projektu – realizaci na pozemku ve vlastnictví města, případně na pozemku, který by jeho majitel pro tento účel městu daroval," uvedla mluvčí.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, také Vsetín či Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.