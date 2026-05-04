Obyvatelé Napajedel budou v participativním rozpočtu vybírat ze čtyř projektů

Obyvatelé Napajedel na Zlínsku budou v letošním prvním ročníku participativního rozpočtu vybírat ze čtyř projektů. Lidé mohou hlasovat od 1. května. Podáno bylo 12 návrhů, po jejich odborném posouzení pracovní skupinou postoupily do finálního hlasování čtyři projekty, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Petra Štefková.
"Občané nyní rozhodují o umístění hracích stolů na šachy a hru Člověče, nezlob se! v centru města, o oživení hřiště na Nábřeží prostřednictvím barevných herních prvků, o vybudování veřejného ohniště na Kalvárii nebo o květinové výzdobě na mostu u Fatry," uvedla mluvčí. Lidé budou moci hlasovat elektronicky, odevzdáním hlasovacího lístku na podatelně městského úřadu nebo zasláním hlasu e-mailem koordinátorce projektu do 15. června.
Město pro první ročník participativního rozpočtu Dej NAPA vyčlenilo 1,2 milionu korun. "Participativní rozpočet dává lidem možnost přímo ovlivnit podobu města. Budeme rádi, když se do hlasování zapojí co nejvíce občanů," uvedla radní města Ivana Otradovcová (ODS). Dělat se bude projekt, který získá nejvíce hlasů veřejnosti. O realizaci dalších projektů v pořadí rozhodne rada města podle výsledků hlasování a zbývajících peněz, uvedla mluvčí.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, Vsetín, Valašské Meziříčí, Otrokovice či Kroměříž.