Obyvatelé Vsetína mohou navrhnout projekty na využití milionu korun

Obyvatelé Vsetína mohou ode dneška navrhovat projekty do sedmého ročníku participativního rozpočtu Vsetín kolem nás. Město na něj stejně jako v předchozích letech vyčlenilo milion korun. O realizaci jednoho, případně i více projektů do souhrnného limitu jednoho milionu korun budou hlasovat sami občané, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Jana Raszková.
Lidé mohou návrhy podávat do 30. června. "Předkládat lze i ty projekty, které nezvítězily v hlasování veřejnosti a nebyly tedy realizovány v uplynulých ročnících," uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO). Náklady na projekt nesmí překročit milion korun.
Projekty by měly být zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu či životní prostředí, a to na pozemku města nebo městem zřizované organizace. O návrzích se bude hlasovat od 13. října do 30. listopadu, vítězný projekt se bude dělat příští rok, případně do poloviny roku 2028.
Vítězem loňského ročníku participativního rozpočtu byla výstavba U-rampy pro koloběžky, skateboardy, in-line a BMX kola u skateparku Na Lapači. Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, také Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.