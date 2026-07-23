Obyvatelé Vsetína navrhli pět projektů ke zvelebení města, rozdělí se milion Kč

Obyvatelé Vsetína navrhli pět projektů ke zvelebení města. V sedmém ročníku participativního rozpočtu města Vsetín podle nás se bude rozdělovat milion korun, stejná částka byla i v předchozích letech. Odborníci posoudí, zda náměty splňují všechna pravidla participativního rozpočtu. Lidé pak budou hlasovat o vítězném projektu, který radnice udělá. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Raszková.
"Od dubna do června obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití a životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu," uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO). Návrhy posoudí odborníci, od 13. října do 30. listopadu budou lidé moci hlasovat v anketě o tom, který projekt radnice příští rok či nejpozději do poloviny roku 2028 uskuteční.
Pět z šesti vítězných projektů předchozích ročníků participativního rozpočtu je hotových. "Na vnitřním ostrůvku točny nedaleko splavu na Ohradě vyrostlo hřiště s herními prvky pro osoby s těžkým postižením, tedy vítězný projekt ročníku 2020, a v semetínském arboretu zase výukový včelín a stezka bosou nohou, které zvítězily v ročnících 2021 a 2022. Na Trávníkách pak mohou děti využívat balanční hřiště, jež vzešlo z participativního rozpočtu 2023," uvedla mluvčí. Na náměstí Svobody se lidé mohou v létě osvěžit v mlžných branách, které byly vítězným projektem roku 2024. Loni zvítězil projekt U-rampa pro koloběžky, skate, in-line a BMX kola Na Lapači, dělat se bude letos v létě.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například krajský Zlín, kde se rozděluje sedm milionů korun, také Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.