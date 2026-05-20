Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání služeb

Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání městských služeb. Takzvaná Karta občana začne fungovat od 1. června. Výjimkou bude Zoo Zlín a společnost STEZA Zlín, která spravuje sportoviště, kde sleva začne platit od 1. září. ČTK to dnes sdělil mluvčí radnice Tomáš Melzer.
"Velkou výhodou je, že nebude potřeba vydávat žádnou speciální kartu – obyvatelé se při čerpání slev prokážou běžným občanským průkazem. Cílem projektu je podpořit místní obyvatele, zvýhodnit využívání městských služeb a zároveň motivovat další lidi k přihlášení trvalého pobytu ve Zlíně," uvedl mluvčí.
"Chceme, aby lidé, kteří ve Zlíně skutečně žijí a podílejí se na jeho fungování, měli konkrétní výhody. Zároveň věříme, že projekt může být motivací pro ty, kteří ve městě dlouhodobě žijí, ale zatím zde nemají nahlášený trvalý pobyt, aby se stali Zlíňáky. Systém je velmi jednoduchý – občan se při nákupu vstupenky nebo služby prokáže občanským průkazem, ze kterého bude zřejmé, že má trvalý pobyt ve Zlíně. Díky tomu automaticky získá slevu," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Obyvatelé krajského města bez ohledu na věk budou mít nárok na slevu deset procent na služby u vybraných městských organizací. Jde o Zoo a Zámek Zlín, akce pořádané příspěvkovou organizací Živý Zlín, sportoviště společnosti STEZA a Památník Tomáše Bati. "Městské divadlo Zlín poskytne od 1. června slevu tři procenta a v průběhu následujících tří let tuto slevu navýší alespoň na deset procent. Vzhledem k očekávanému postupnému navyšování cen služeb a vstupného v budoucích letech se uvažuje o tom, že se pro občany města bude postupně navyšovat i tato sleva. V budoucích letech se tak sleva může v jednotlivých společnostech navyšovat rozdílně," uvedl mluvčí.
Město také připravuje elektronickou podobu systému, která v budoucnu umožní čerpání slev i při on-line nákupu vstupenek a dalších služeb.