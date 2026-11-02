Obyvatelé Zlína mohou vybírat z 26 projektů v participativním rozpočtu

Obyvatelé Zlína mohou ode dneška hlasovat pro projekty v participativním rozpočtu Tvoříme Zlín. V letošním devátém ročníku mohou vybírat z 26 návrhů na zvelebení krajského města. Na vítězné projekty bude z jeho rozpočtu na příští rok vyčleněno sedm milionů korun, uvedla dnes radnice na webu. Lidé mohou hlasovat do 22. listopadu, výsledky město zveřejní do 22. prosince na webu www.tvorimezlin.cz.
"Tvoříme Zlín dává lidem možnost rozhodnout, co by podle nich mohlo jejich okolí nebo celé město zlepšit. O výsledné podobě Zlína tak nerozhodují jen politici a úředníci, ale také samotní obyvatelé, kteří své nápady nejlépe znají a mohou pro ně získat podporu ostatních. Věřím, že stejně jako v předchozích letech bude i letos finálové hlasování příležitostí zapojit se do života města a vybrat projekty, které mají pro Zlíňany smysl," uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO).
Tři miliony korun jsou určené na malé projekty s náklady do 750.000 Kč, další čtyři miliony korun na velké projekty s náklady do dvou milionů korun. Navrženo je 13 menších projektů a 13 velkých. Z menších projektů jde například o květinový pás na Podhoří, místo k odpočinku a sousedskému setkávání Padělky VIII, opravu oplocení dětského hřiště na Letné, opravu mostu v ulici Santražiny, projekt Stopy osobností v ulicích Zlína, lesní chill a relax zóna - Kudlovská dálnice či přestavbu hřiště.
Z velkých projektů mohou lidé hlasovat pro letní osvěžení v Centrálním parku Jižní Svahy, proměnu podchodu u zastávek Křiby, opravy chodníků a sportoviště, opravu parkovacích míst, vybudování veřejného osvětlení či odpočinkové zóny.
Hlasovat mohou lidé s bydlištěm ve Zlíně, tedy například i studenti zlínské univerzity, kteří ve Zlíně nemají trvalé bydliště. Hlasujícím musí být alespoň 15 let. Hlasovat je možné na webu www.tvorimezlin.cz nebo pomocí dotazníku v městském informačním a turistickém středisku na radnici a v kancelářích místních částí.
Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například Vsetín, Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.