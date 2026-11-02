Obyvatelé Zlína mohou vybírat z 26 projektů v participativním rozpočtu

Autor: ČTK
  12:11aktualizováno  12:11
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Obyvatelé Zlína mohou ode dneška hlasovat pro projekty v participativním rozpočtu Tvoříme Zlín. V letošním devátém ročníku mohou vybírat z 26 návrhů na zvelebení krajského města. Na vítězné projekty bude z jeho rozpočtu na příští rok vyčleněno sedm milionů korun, uvedla dnes radnice na webu. Lidé mohou hlasovat do 22. listopadu, výsledky město zveřejní do 22. prosince na webu www.tvorimezlin.cz.

"Tvoříme Zlín dává lidem možnost rozhodnout, co by podle nich mohlo jejich okolí nebo celé město zlepšit. O výsledné podobě Zlína tak nerozhodují jen politici a úředníci, ale také samotní obyvatelé, kteří své nápady nejlépe znají a mohou pro ně získat podporu ostatních. Věřím, že stejně jako v předchozích letech bude i letos finálové hlasování příležitostí zapojit se do života města a vybrat projekty, které mají pro Zlíňany smysl," uvedla náměstkyně primátora Jana Bazelová (ANO).

Tři miliony korun jsou určené na malé projekty s náklady do 750.000 Kč, další čtyři miliony korun na velké projekty s náklady do dvou milionů korun. Navrženo je 13 menších projektů a 13 velkých. Z menších projektů jde například o květinový pás na Podhoří, místo k odpočinku a sousedskému setkávání Padělky VIII, opravu oplocení dětského hřiště na Letné, opravu mostu v ulici Santražiny, projekt Stopy osobností v ulicích Zlína, lesní chill a relax zóna - Kudlovská dálnice či přestavbu hřiště.

Z velkých projektů mohou lidé hlasovat pro letní osvěžení v Centrálním parku Jižní Svahy, proměnu podchodu u zastávek Křiby, opravy chodníků a sportoviště, opravu parkovacích míst, vybudování veřejného osvětlení či odpočinkové zóny.

Hlasovat mohou lidé s bydlištěm ve Zlíně, tedy například i studenti zlínské univerzity, kteří ve Zlíně nemají trvalé bydliště. Hlasujícím musí být alespoň 15 let. Hlasovat je možné na webu www.tvorimezlin.cz nebo pomocí dotazníku v městském informačním a turistickém středisku na radnici a v kancelářích místních částí.

Participativní rozpočet mají ve Zlínském kraji i další města. Patří mezi ně například Vsetín, Valašské Meziříčí na Vsetínsku nebo Otrokovice na Zlínsku a Kroměříž.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Trutnov za 118 milionů korun rozšířil domov seniorů o budovu s 34 lůžky

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov dokončil rozšíření Domova pro seniory v ulici Rudolfa Frimla o budovu s kapacitou 34 lůžek. Do rozšířeného areálu město přestěhuje...

3. listopadu 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Kvůli chybě v přepisu získala kandidátka v Plzni 1 víc hlasů, soud změnil mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zrušil zvolení lídryně kandidátky uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců Šárky Chvalové do zastupitelstva prvního plzeňského obvodu. Kvůli...

3. listopadu 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

3. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  17:51

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti

ilustrační snímek

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti. Jako důvod v dnes zveřejněném prohlášení uvedlo překotné prosazování zákona o...

3. listopadu 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Válečný veterán Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě

ilustrační snímek

Válečný veterán Imrich Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě, kde mnoho let žil. Vojenský letec v roce 1939 uletěl s dalšími třemi...

3. listopadu 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Policie pátrá po 39letém vězni, který v neděli utekl z pracoviště v Liberci

ilustrační snímek

Liberečtí kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Do současné doby se...

3. listopadu 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Primátorem Teplic se stal opět Štábl z ANO, koalici má s Volbou pro Teplice

ilustrační snímek

Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...

3. listopadu 2026  15:47,  aktualizováno  15:57

Audit v KRNAP odhalil chybné účtování DPH. Jde o desítky milionů, řekl ministr

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) na tiskové konferenci k...

Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...

3. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  17:28

V aukci městského majetku v Kopřivnici lze koupit keramickou pec či sněžný skútr

ilustrační snímek

Keramickou pec, traktor, sněžný skútr nebo snowboardové překážky si mohou lidé koupit v aukci nepotřebného majetku, kterou pořádá město Kopřivnice na...

3. listopadu 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Soud zamítl stížnost na volby v Jetřichově a odmítl případ ve Špindlerově Mlýně

ilustrační snímek

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v Jetřichově na Trutnovsku jako nedůvodný. Jeden ze dvou návrhů týkajících se voleb ve...

3. listopadu 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

ilustrační snímek

Geopark Český ráj se sídlem v Turnově na Semilsku přijde na konci letošního roku o prestižní značku UNESCO, kterou má od roku 2015. O jeho vyloučení dnes...

3. listopadu 2026  15:36,  aktualizováno  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.