Obžaloba žádá pro muže viněného ze zapálení baru ve Zlíně 21 až 22 let vězení

Státní zástupce Martin Malůš žádá v obžalobě v případu loňského zapálení baru ve Zlíně pro obžalovaného Daniela Kratochvíla úhrnný trest 21 až 22 let vězení. Žalobce to po dnešním pokračování hlavního líčení u zlínské pobočky brněnského krajského soudu řekl ČTK. Třicetiletý Kratochvíl se hájí tím, že si událost nepamatuje, jelikož byl pod vlivem léků a drog. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Projednávání kauzy dnes pokračovalo výpověďmi několika svědků. Jedním z nich byl Kratochvílův kamarád. Uvedl, že v době, kdy bar začal hořet, stál venku před budovou a kouřil. V člověku, který podnik v tu chvíli opustil jako první, poznal právě Kratochvíla. "Otevřely se venkovní dveře a viděl jsem, jak Daniel vychází. Šel pomalu," řekl svědek. "Pak se otevřely znovu dveře, vyvalil se dým a vyběhli chlapi s hasičákem, že to nejde uhasit," doplnil muž. Připustil, že byl v té době pod vlivem alkoholu, tvrdí však, že byl schopen vnímat realitu.
Obžalovaný kamarádovo svědectví označil za lež. Další dva hosté, kteří byli v baru v době vypuknutí požáru a u soudu dnes vypovídali, nebyli schopni potvrdit, ale ani vyvrátit, že pachatelem byl právě Kratochvíl. Jeden svědek seděl k baru zády, druhý prý viděl incident pouze zběžně. "Mladík hodil za bar se slovy 'to je dárek' sportovní tašku tmavé barvy. Potom to bouchlo," řekl jeden ze svědků. Oba popsali, že prostor baru záhy zachvátily plameny, tmavý kouř a zápach spáleniny.
Soud dnes vyslechl i Kratochvílova spoluvězně z vazební věznice. Muž popřel, že by se Kratochvílovi ve vězení k zapálení baru přiznal, jak obžalovaný tvrdil. Uvedl také, že o tom, co se v baru stalo, se s Kratochvílem nebavil. Obžalovaný v reakci na výpověď spoluvězně uvedl, že neví, co si o ní má myslet. "Jak to slyším, je mi z toho špatně," řekl Kratochvíl, který byl v minulosti několikrát odsouzen za krádež, loupež, výtržnictví, ublížení na zdraví a další trestné činy.
Incident se stal 28. ledna minulého roku před 17:00. Ještě předtím si Kratochvíl podle státního zástupce koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru u zlínského autobusového nádraží. Uvnitř podle obžaloby kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde byl barman. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem a zaměstnanec se ocitl v bezprostředním ohrožení života. Požár ohrozil také hosty baru.
Barmanovi se podle žalobce podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu baru, otvorem se dostat do sousední místnosti a pak utéct ven. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Nikdo další zraněný nebyl. Podle obžaloby se u barmana po požáru rozvinula posttraumatická stresová porucha. Minulý týden před soudem zopakoval, že Kratochvíla jako pachatele činu na sto procent poznal. Před incidentem ho prý z baru vykázal, protože mu neustále skákal do hovoru s manželkou, která v podniku pracovala jako provozní. Muž se ale podle něj do baru o něco později vrátil.
Hlavní líčení by mělo pokračovat na konci srpna výpověďmi dalších svědků. Případ soud opětovně otevřel ve čtvrtek 6. srpna. Kauzu začal původně projednávat letos v lednu, po změně trestního senátu se však hlavní líčení koná od začátku.