Odborníci odstraňují parazitické jmelí ze stromů v rožnovském městském parku

Odborníci dnes začali v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku odstraňovat ze stromů parazitické jmelí. Údržba se týká 190 stromů v dolní části parku. Chystá se i další etapa, která se zaměří na centrální část parku. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Adéla Kousalová.
Práce v dolní části parku potrvají nejpozději do konce června. Stát budou 1,177 milionu korun, město na to získalo dotaci. "Cílem zásahu je zlepšit vitalitu stromů, prodloužit jejich životnost a předejít rizikům spojeným s postupným odumíráním napadených větví. V dolní části parku bylo odborně zhodnoceno celkem 674 kusů dřevin a do projektu byly zařazeny stromy, které jsou napadeny jmelím bílým. Odstranění jmelí se tak bude týkat 190 stromů," uvedl místostarosta Tomáš Gross (za KDU-ČSL).
Pracovníci odborné firmy budou dělat zdravotní řezy, v několika případech bude nutné pokácení stromu. Práce se budu dělat postupně, aby byl provoz pro návštěvníky omezený co nejméně. "Dodavatel je povinen provést ořez v souladu s technickými normami a arboristickými standardy, zejména v souladu se standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. S ohledem na probíhající práce prosíme občany, aby respektovali vyznačený prostor, kde budou zrovna práce probíhat. Je to hlavně pro zajištění bezpečného pohybu po městském parku," uvedl Gross.
Připravuje se druhá etapa, kdy se bude posuzovat stav dalších asi 750 dřevin v centrální části parku.