Opilý řidič na Vsetínsku nadýchal 5,32 promile alkoholu, je to letošní rekord

Autor: jar
  15:52aktualizováno  15:52
Opilého řidiče osobního auta zastavila ve čtvrtek odpoledne na Vsetínsku policejní hlídka. Nadýchal 5,32 promile, což je zcela mimořádná hodnota. Devětatřicetiletý muž přišel o řidičský průkaz a je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až rok vězení.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Policejní hlídka z obvodního oddělení v Karolince se ve čtvrtek po druhé odpoledne vracela na služebnu, když ji nedalekém Halenkově zvláštním stylem jízdy upoutal řidič, který s vozem najížděl na hlavní silnici ve směru na Vsetín,“ uvedl mluvčí policie Petr Jaroš.

Policisté otočili svůj služební vůz a zamířili za podezřelým autem. Zanedlouho ho zastavili v nedaleké obci a po běžné kontrole dokladů řidiče vyzvali k dechové zkoušce na alkohol.

Dlouhou cestu si řidič kamionu krátil pitím rumu. Zvládl dvě lahve, sotva mluvil

„Po ní se definitivně potvrdilo podezření, že muž za volantem řídil pod vlivem alkoholu. A že ho zřejmě nebylo málo, naznačují výsledné hodnoty dechové zkoušky. Řidič totiž na místě nadýchal těžce uvěřitelných 5,32 promile,“ doplnil Jaroš.

Výsledek dechové zkoušky opilého řidiče ze Vsetínska ukázal těžko uvěřitelných 5,32 promile. (březen 2026)

„V letošním žebříčku řidičů motorových vozidel s nejvyšší naměřenou hodnotou alkoholu v dechu se tak propil na čelní příčku,“ zdůraznil. Co se zaznamenané hodnoty týká, tak překonal i řidiče, který o den dříve usnul za volantem na křižovatce ve Zlíně.

Toho si všimla cyklistka, která jela kolem, a zavolala policii. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se sedmapadesátiletý muž nebyl schopen z auta sám dostat ven.

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

Přiznal se, že před jízdou vypil láhev tvrdého alkoholu, a předtím, než usnul, dokázal v odpolední špičce projet celým městem z nákupního centra v Loukách až na Benešovo nábřeží.

Přitom podle přivolaného lékaře byl v takovém stavu, že by stěží zvládl odvoz na záchytku v Kroměříži, a tak skončil v blízké Krajské nemocnici Tomáše Bati. Také jemu policisté zabavili řidičský průkaz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Opilý řidič na Vsetínsku nadýchal 5,32 promile alkoholu, je to letošní rekord

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.