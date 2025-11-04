Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Milan Libiger
  9:32aktualizováno  9:32
Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu pošle 20 milionů korun. Podporu zatím schválili radní, budou tak muset ještě učinit zastupitelé kraje.
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín,...
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati, Zlín. Městské divadlo Zlín. MHD...
8 fotografií

Město shání na nákladnou opravu až za 150 milionů korun externí zdroje, protože vlastních peněz nemá dostatek. „Zlín i celý Zlínský kraj dlouhodobě doplácejí na nespravedlivé rozpočtové určení daní a tohle jsou důsledky,“ zmínil hejtman Radim Holiš.

„Právě proto se jako kraj musíme aktivně zapojit a pomoci magistrátu s opravou městského divadla. Krajské město a jeho divadelní soubor si zaslouží reprezentativní prostory a důstojný kulturní stánek,“ doplnil.

Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)
Zlínský magistrát začal připravovat rekonstrukci fasády Městského divadla Zlín, která je už dva roky v havarijním stavu oplocená. (červenec 2025)
8 fotografií

Město chce kvůli nedostatku peněz práce rozdělit na etapy. V té první, která by mohla začít příští rok na jaře a vyjde na přibližně 60 milionů korun, obnoví čelní fasádu a žulové plochy před vstupem, včetně schodiště.

„Pomoc Zlínského kraje, pokud ji zastupitelé schválí, nám umožní udělat první etapu ve větším rozsahu,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec. Díky dotaci by mělo zmizet také lešení ze strany od třídy Tomáše Bati, zasahuje totiž částečně do chodníku.

Oprava fasády Městského divadla začne zřejmě příští rok, Zlín shání dotace

Město si aktuálně chystá projekt a provádí diagnostiku jednotlivých obkladových desek. Pokud by byly v lepším stavu, než se očekává, nemusely by se vyměňovat všechny. To by opravu zlevnilo.

„Počítáme s tím, že jakmile bude dodělána a vyhodnocena diagnostika, tak si podle toho zrevidujeme projekt. A následně se do toho pustíme, není na co čekat,“ nastínil Korec.

Oprava je nákladná, protože památkáři chtějí, aby se na fasádu opět použily desky z vračanského vápence, který je drahý. Ještě více ale bude stát výměna oken. Město se i proto stále poohlíží po dalších dotačních zdrojích.

Zlín opraví divadlo za 135 milionů. Rekonstrukci prodraží vračanský vápenec

Stavební práce bude také obtížné skloubit s provozem divadla. „Musíme spolupracovat s divadlem, abychom co nejméně omezili jeho sezonu. Pokusíme se dostat do časových oken, kdy mu to nejméně ublíží,“ nastínil Korec. Připomněl, že například oprava bočních stěn naruší provoz výrazně méně než třeba čelní fasády.

„Když bude firma něco dělat, tak to bude slyšet po celé budově. Těžko jí můžeme říci, že do jedné hodiny zkoušíme a od sedmi hodin večer zase hrajeme, tak ať práce přeruší,“ tuší ředitelka divadla Irena Pelková.

Sto milionů za opravu divadla je moc, hledá se náhrada vračanského vápence

Za ideální termín opravy považuje letní prázdniny, kdy se nehraje. Během nich se však práce určitě nestihnou. Pokud jde o rozsah a termín druhé etapy, bude opět záležet na finančních možnostech města.

„Měla by se udělat zbývající část, ale může se také stát, že se to ještě rozdělí na etapy podle stěn. Nechceme brzdit žádný projekt, ale hospodaříme s penězi, které máme,“ dodal Korec.

14. září 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou...

4. listopadu 2025  9:52

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Město Zlín se přiblížilo k opravě fasády divadla, kolem něhož je plot, protože z budovy před dvěma lety spadly dvě obkladové desky. Zlínský kraj na opravu městského a památkově chráněného objektu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Pátý ročník CNSC: 349 vzorků ze 14 zemí a nový standard kvality

4. listopadu 2025  9:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako u Spejbla a Hurvínka. Cestující v Ostravě dostali originální zastávku

Spejbl a Hurvínek mají svoji zastávku v Ostravě-Porubě. Zbrusu novou tvář dostala autobusová zastávka Josefa Skupy v Průběžné ulici, která se proměnila v pokoj legendárních loutek Spejbla a Hurvínka...

4. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Praha, Anděl

Blízká setkání nového druhu... První den běžného provozu tramvaje 52T s cestujícími

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025  9:01

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

Sídliště Solidarita

Po Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích prošel dušičkový lampionový průvod.Na hřišti v ulici Brigádníků se konala ohnivá show.

vydáno 4. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Tesco Online Nákupy nově v Poděbradech – rychlé doručení, pohodlí a úspora času v předvánočním období

4. listopadu 2025

IN NOMINE – Symfonie Austerlitz 1805 zazní v katedrále sv. Petra a Pavla

4. listopadu 2025  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.