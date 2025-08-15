Stavba je rozdělena na dvě etapy. První potrvá do konce letošního roku „Součástí prací je také hospodaření se srážkovými vodami, zavedení modrozelené infrastruktury, úprava venkovní plochy pro pořádání koncertů, ale i vybudování nového vodního prvku, instalace mobiliáře nebo modernizace veřejného osvětlení,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
Modrozelená infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání dešťové vody či její čištění. „Díky zakomponování nových vodopropustných povrchů chodníků a komunikací se podaří zachytit v lokalitě více vody, což společně s nově vysazenou zelení pomůže zlepšit klima ve městě,“ nepochybuje starosta Rožnova Jan Kučera.
Plánované úpravy náměstí počítají také se zachytáváním dešťových vod z okolních bytových domů, která bude sloužit k zalévání zeleně. „Práce začínají od objektu bývalé pošty směrem ke komunikaci před Komerčními domy, kde bude probíhat výstavba nové přístupové cesty a chodníku,“ uvedla místostarostka Markéta Blinková.
„Následovat bude výstavba nové vozovky, chodníků, parkovacích stání a odpadového hnízda mezi bytovými domy,“ doplnila. Do konce roku zahradníci v době vegetačního klidu upraví zeleň a trávník, vysadí také stromy a keře.
Druhá etapa je přichystána na příští rok, kdy se úpravy budou týkat zelené plochy mezi jedním bytovým domem a budovou Komerčních domů.„Součástí prací bude úprava stávající zpevněné plochy uprostřed zeleně na odpočinkovou zónu s možností konání koncertů nebo jako místa pro setkávání,“ naznačila Blinková.
Dojde k výstavbě retenční nádrže a fontány, zrestaurování stávající sochy nebo vybudování nových chodníků a míst k sezení. Stavbaři dále vybudují parkovací místa a cestu před budovou 1. máje 1000 a opěrnou stěnu vedle parkoviště. Nová parkovací místa začnou lidem sloužit též v areálu internátu střední školy.
Stavbaři také upraví terén, umístí nové veřejné osvětlení a automatické závlahy zeleně. Před bývalou poštou postaví zpevněnou plochu a osadí lavičky, koše a dopravní značení.
„Po celou dobu výstavby budou zachovány přístupy pro pěší, které se mohou průběžně měnit podle potřeby a postupu realizace,“ upozornila místostarostka. Staveniště zůstane oplocené, chodci jej budou muset obcházet po vyznačených trasách.
Rekonstrukci náměstí na sídlišti plánovalo město řadu let. Oproti původnímu projektu došlo na základě požadavků občanů k navýšení počtu parkovacích míst. Podle některých místních je to ovšem stále málo. Vedle řešení dopravní situace je cílem projektů především vytvoření kvalitního zeleného prostoru, který by lidi lákal zdržet se na místě a relaxovat.