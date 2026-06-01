Silničáři frekventovanou křižovatku poblíž zlínské nemocnice částečně uzavřeli kvůli opravě. Stejně jako dva jízdní pruhy třídy Tomáše Bati do centra: od křižovatky po bývalé kino Družba. V opačném jízdním pásu vymezili pro každý směr jeden pruh.
„Komplikace nastaly, stejně jako každý první den opravy. Ten bývá vždycky nejhorší. Pak se to stabilizuje,“ zmínila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.
Přes křižovatku u Lidlu neprojedou auta od Štefánikovy ulice k nemocnici ani v opačném směru. Výjimku mají vozy městské hromadné dopravy a sanitky, které pouští regulovčíci.
„Řidiči přesto přijížděli do křižovatky od Štefánikovy ulice a nevěděli, že jí neprojedou. Takže se tam složitě otáčeli a vznikaly zmatky,“ přiblížila Trubelíková.
Situace byla špatná zejména v ranní dopravní špičce, pak se zlepšila.„Přijet do Zlína byl dneska fakt problém, ztratil jsem čekání hodně času. Zase začíná zlínské dopravní léto,“ postěžoval si řidič Miroslav Novosad.
Motoristé musejí počítat s tím, že v úterý bude situace velmi pravděpodobně ještě horší. Silničáři totiž plánovali, že ode dneška částečně uzavřou celkem 1,2 kilometru hlavního příjezdu. Tedy i několik set metrů od křižovatky směrem na Vizovice. S tím ale začnou až v úterý.
„Je to proto, aby nenastala dopravní kalamita hned první den. Proto jsme začali z druhé strany od centra, kde je možný režim 1+1,“ vysvětlila Trubelíková.
Ve směru od Vizovic do Zlína bude až po křižovatku volný pouze jeden jízdní pruh ze dvou a provoz na něm budou řídit semafory, v případě potřeby pracovníci stavby. Omezení začne pár desítek metrů před odbočkou k Lidlu.
Objížďka povede po souběžně vedoucí Štefánikově ulici. Řidiči, kteří tudy nemusejí projíždět, by se měli místu vyhnout, pokud ovšem mohou.
Během prvních dvanácti dnů mají cestáři vyměnit asfalt na příjezdu do Zlína. V další etapě, jež potrvá stejnou dobu, na výjezdu. Práce tak potrvají přibližně do konce června. Pondělní deštivé počasí je příliš neomezilo, protože frézovali vozovku. Při pokládce nového povrchu ale potřebují sucho.
Dělníci se na přelomu června a července přesunou s těžkou technikou přesunou na druhý konec Zlína, kde se pustí do opravy 800 metrů hlavního tahu mezi Loukami a Malenovicemi.
V létě se bude pracovat na opačné straně města
Práce potrvají do poloviny srpna a během nich zůstane vždy jeden jízdní pruh pro každý směr volný. I tady nastanou dopravní komplikace a pro řidiče zdržení.
To zažili dnes ráno také někteří řidiči na Jižních Svazích, kde město Zlín upravuje světelnou signalizaci na křižovatce ulic Okružní a Středová. Provoz tam řídily provizorní semafory.
Na příjezdu od Středové měla auta kratší zelenou, než bývalo zvykem. Proto se tam tvořily dlouhé kolony. Problémy ale nastaly také v Loukách, kde řidiči čekali na výjezd z nákupní zóny u Terna na hlavní silnici i desítky minut.
„Klasicky se opět Zlín vrhne do dopravního pekla, jelikož se blíží prázdniny. Všichni to milujeme a každý rok se na to těšíme,“ poznamenal motorista Štěpán Vrána.
Úpravy 45 křižovatek ve Zlíně provádí pro radnici firma Cross od loňského roku. „Provizorní signalizace nemá žádnou detekci, pak je potřeba jeden dva dny na odladění signálního plánu. Proběhly už dvě úpravy, zítra to budeme v ranní špičce sledovat,“ nastínil Ivo Gajdošík z firmy Cross.
Příští týden se společnost pustí do křižovatky třídy Tomáše Bati a Gahurovy ulice, která patří k nejproblematičtějším ve Zlíně. Tam bude provizorní světelná signalizace, která dokáže reagovat na dopravní situaci. K omezení jízdních pruhů ani zde nedojde.
Začátek a konec opravovaného úseku.
