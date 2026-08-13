Orelská pouť na Svatém Hostýně připomene výročí úmrtí kněze a politika Šrámka

Orelská pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku připomene 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Uskuteční se v sobotu 22. a v neděli 23. srpna. Hostýn patří mezi nejvýznamnější místa spjatá s historií křesťanské sportovní a tělovýchovné organizace. V roce 1948, krátce po zákazu Orla totalitním režimem, se tam sešlo přibližně 120.000 poutníků, sdělila dnes ČTK Anna Buchtová z ústředního sekretariátu Orla.
Na Svatý Hostýn se o příštím víkendu podle organizátorů sjedou členové Orla z celé České republiky. "Orelská pouť připomene nejen historické události spojené se zákazem organizace a pronásledováním jejích členů, ale také odkaz osobností, jako byli orelští hrdinové Kubiš a Gabčík či nově blahořečení orlové Jan Bula a Václav Drbola," uvedli pořadatelé.
Orel dnes působí po celé České republice jako křesťanská sportovní organizace pracující s rodinami, dětmi, mladými lidmi i seniory. Více než 120 let propojuje sport, dobrovolnictví a službu druhým. "Svatý Hostýn je pro Orel místem, kde se po generace setkává víra, služba a láska k vlasti. Připomínáme si zde, že křesťanské hodnoty nejsou jen součástí naší historie, ale mají své místo i při řešení dnešních problémů," řekl starosta Orla Stanislav Juránek (KDU-ČSL).
Dvoudenní program nabídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, setkání praporečníků a Orelské stráže, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání. Jeho součástí budou také aktivity pro děti, rodiny a širokou veřejnost včetně besedy věnované nedávno blahořečeným kněžím Bulovi a Drbolovi.
Svatý Hostýn s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie patří mezi nejvýznamnější mariánská poutní místa v České republice. Kromě věřících je také vyhledávaným cílem pěších turistů a cyklistů.