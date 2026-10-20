Oslavy svatého Martina v Kroměříži nabídnou žehnání vína, jarmark i průvod

Oslavy svátku svatého Martina v Kroměříži nabídnou ve středu 11. listopadu jarmark i průvod městem. Součástí akce pojmenované Svatomartinské hodování bude tradičně žehnání svatomartinského vína na Hanáckém náměstí a ochutnávka letošních mladých vín. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice. Vstup je zdarma.
Otevření a žehnání prvního svatomartinského vína za účasti zástupců vedení města je naplánované na 11:11. Následně lidé ochutnají mladá vína, která jim bude nalévat svatý Martin ve zbroji. "Svatomartinské hodování zahajuje blok kulturně společenských událostí tradičně provázejících závěr kalendářního roku. Ten začíná právě 11. listopadu na Hanáckém náměstí, kde Kroměřížané při dobrém jídle a pití symbolicky očekávají první sněhovou nadílku, a vyvrcholí prosincovým vánočním jarmarkem s programem na Velkém náměstí," uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO).
O hudební doprovod akce se postarají Cimbálová muzika kroměřížské konzervatoře a Cimbálová muzika Rováš. Na 13:30 připravují organizátoři divadelní představení pro děti a školní družiny Když se naštve chameleon v podání Divadla Záře. Stánky tradičního svatomartinského jarmarku budou příchozím k dispozici od 10:00 do 18:00.
Svatomartinský průvod se vydá na cestu z Hanáckého náměstí po 18:00. "Pod vedením Martina na koni zamíří na Velké náměstí, kde bude pokračovat program pro rodiny s dětmi, který tradičně připravují dobrovolníci a farníci od svatého Mořice," doplnila Kučerová.
Ke svatomartinské legendě, která připomíná svatého Martina jako vojáka a později mnicha a biskupa, který se v chladném počasí rozdělil o svůj plášť s žebrákem, se váže mnoho tradic a zvyků. Období kolem svatého Martina je také koncem hospodářského roku, kdy již byla sklizena veškerá úroda a oslavy tohoto svátku se tak nesly v duchu hojnosti. Pečou se husy a svatomartinské rohlíčky, ochutnává se první mladé víno.
Víno z nové úrody se v Česku oficiálně uvádí do prodeje právě na svátek svatého Martina, patrona vinařů. Značka Svatomartinské víno byla v České republice zaregistrovaná v roce 1995. Po splnění kritérií určených Vinařským fondem a degustační komisí ji mohou užívat vinaři registrovaní v ČR.