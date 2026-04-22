Osobní auto dnes ve Vsetíně srazilo chodkyni, seniorka nehodu nepřežila

Osobní auto srazilo dnes krátce po poledni nedaleko centra Vsetína šestasedmdesátiletou chodkyni. Seniorka střet nepřežila, zemřela na místě. Příčinou a okolnostmi nehody se zabývají vsetínští kriminalisté, řekl ČTK bez dalších podrobností policejní mluvčí Petr Jaroš.
Žena je podle dostupných údajů sedmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.