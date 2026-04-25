Řidič se na Uherskohradišťsku několikrát přetočil přes střechu. Nehodu nepřežil

Nehoda se stala před 21:00 na silnici II/422. Muž podle policie i přes veškerou snahu záchranářů podlehl způsobeným zraněním. „Okolnosti a přesnou příčinu této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty,“ uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.
Řidiče se před příjezdem záchranářů pokoušeli resuscitovat hasiči. Později se postarali o odklízení následků nehody. Poskytli také psychickou pomoc člověku, který u nehody zastavil jako první, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Muž je podle dostupných údajů osmou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
