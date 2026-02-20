Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:22aktualizováno  22:22
Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin oboustranně uzavřený. Informace o události sdělil policejní mluvčí Petr Jaroš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Šlo o čelní střet osobního automobilu a nákladního automobilu. Řidič osobního vozu na místě zemřel,“ uvedl Jaroš. Předběžné výsledky vyšetřování podle něj naznačují, že osobní vůz přejel do protisměru a řidič kamionu již nedokázal střetu zabránit.

Silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, odkud dále směřuje k hranicím se Slovenskem. Nehoda ji dnes uzavřela kolem 14:00, znovu průjezdná byla podle informací policie na sociální síti X zhruba v 19:30. V době uzavírky policisté dopravu odkláněli na objízdné trasy.

Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici

Podle dostupných údajů je řidič z nehody u Bánova pátou obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku roku. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:22,  aktualizováno  22:22

Konflikt mužů v Rudné u Prahy skončil vzájemným pobodáním

Konflikt mezi dvěma muži v Rudné u Prahy skončil pobodáním. (20. února 2026)

Po konfliktu dvou mužů skončili oba s bodnými zraněními. Jednoho z nich policie zadržela. Druhý je stále v nemocnici. Příčinu střetu úřady zatím nezjistily.

20. února 2026  22:12

Sitcom Scrubs se po 15 letech vrací. Víme, kolik má nová série dílů a proč chybí údržbář

Tvoří Elliot a JD pár i v 10. sérii Scrubs?

Legendární sitcom z lékařského prostředí je zpět. Desátá série oblíbeného seriálu Scrubs startuje 25. února 2026 a přináší návrat většiny původních hrdinů. Kolik bude mít nová řada dílů? Jak dlouhé...

20. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Klicperovo divadlo uvedlo světovou premiéru hry Každou první středu

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo čtvrtou premiéru sezony, inscenaci Každou první středu. Komorní hra v režii uměleckého šéfa divadla Pavla Kheka...

20. února 2026  19:11,  aktualizováno  19:11

Pražská policie zadržela cizince. V Polsku se zřejmě dopustil násilné trestné činnosti

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice po ohledání auta cizince...

Pražští policisté zadrželi ve čtvrti Hostavice na Praze 14 cizince podezřelého z násilné trestné činnosti v Polsku. Tam bude také předán k dalšímu vyšetřování.

20. února 2026  20:22

ZOH 2026: Poslední šance na medaili? V závodech s hromadným startem se představí dva Češi

Metoděj Jílek před závodem na 1500 metrů (19. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Předposlední den sportovního svátku nabídne například skikros nebo běh na 50 kilometrů. Český fanoušek se těší ale hlavně na hromadné starty. V tom...

20. února 2026  19:50

Hasiči v Brně zasahují u požáru bytu, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Hasiči od dnešního odpoledne zasahují v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Záchranáři měli v péči tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Dva se lehce nadýchali...

20. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Policie našla muže, který se nevrátil do nemocnice v Táboře, je v péči lékařů

ilustrační snímek

Policie dnes vypátrala třicetiletého muže z Písecka. Ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci. Kvůli onemocnění...

20. února 2026  18:06,  aktualizováno  18:06

Vlašimská paraZOO vstoupí 1. března do nové sezony

ilustrační snímek

Vlašimská paraZOO, v níž jsou převážně handicapovaná zvířata, vstoupí 1. března do nové sezony. Návštěvníci se mohou těšit na tematické aktivity, dvojici...

20. února 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Jarní Velký knižní čtvrtek nabídne thrillery, historii Karla IV. i knihy o psychoterapii

ilustrační snímek

Velký knižní čtvrtek pravidelně dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, přináší knižní novinky, které by si z nejrůznějších důvodů čeští čtenáři a čtenářky neměli nechat ujít. V rámci letošního...

20. února 2026  18:06

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:32,  aktualizováno  18:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.