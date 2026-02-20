Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

„Šlo o čelní střet osobního automobilu a nákladního automobilu. Řidič osobního vozu na místě zemřel,“ uvedl Jaroš. Předběžné výsledky vyšetřování podle něj naznačují, že osobní vůz přejel do protisměru a řidič kamionu již nedokázal střetu zabránit.
Silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, odkud dále směřuje k hranicím se Slovenskem. Nehoda ji dnes uzavřela kolem 14:00, znovu průjezdná byla podle informací policie na sociální síti X zhruba v 19:30. V době uzavírky policisté dopravu odkláněli na objízdné trasy.
|
Řidička na D55 dostala smyk, po srážce s nákladním autem zemřela v nemocnici
Podle dostupných údajů je řidič z nehody u Bánova pátou obětí dopravních nehod ve Zlínském kraji od začátku roku. Za celý loňský rok zemřelo při nehodách na silnicích v regionu 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.