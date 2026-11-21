Na regionální železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi najel dnes ráno osobní vlak do překážky položené přes koleje. Ve vlaku byl strojvedoucí a dvě cestující, nikdo se nezranil. Na trati je zastaven provoz. České dráhy (ČD) zajistily náhradní autobusovou dopravu. ČTK to řekla mluvčí ČD Nikola Moravcová. Okolnosti nehody vyšetřuje policie.
Nehoda se stala kolem 06:00 poblíž železniční zastávky mezi stanicemi Kroměříž a Zborovice. "Osobní vlak tam narazil do překážky na kolejích. Nikdo se nezranil, dvě cestující z vlaku vystoupily," uvedla Moravcová. K nehodě přijeli policisté a hasiči. Podle informací Správy železnic by měl být provoz v tomto úseku trati obnoven kolem 09:00.