Ostatky svatého Cyrila ve Velehradě jsou podle církve náležitě zabezpečeny

Ostatky svatého Cyrila, které se nacházejí ve Velehradě na Uherskohradišťsku, jsou podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky náležitě zabezpečeny. Lidé je tam mohou zhlédnout při červencových cyrilometodějských slavnostech, kdy se jim ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje žehná, a také při vybraných bohoslužbách. Běžně však k vidění nejsou, řekl dnes ČTK mluvčí v reakci na nedávnou krádež lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
Jak přesně jsou ostatky svatého Cyrila ve Velehradě zabezpečeny proti krádeži či poškození, arcibiskupství zveřejňovat nechce, aby se informace nedostaly k případným zlodějům a vandalům. "Zabezpečení nemůžeme nijak popisovat. Ve chvíli, kdy prozradíme principy, tak tím jaksi nahráváme k tomu, aby to zabezpečení nefungovalo," řekl Gračka.
Ostatky svatého Cyrila jsou podle něj ve Velehradě uloženy na bezpečném místě. "Nejvýznamnější památky a ostatky jsou samozřejmě náležitě zabezpečeny. Nepotřebovali jsme tuhle událost (krádež lebky svaté Zdislavy), abychom věděli, že je potřeba na to dávat velký pozor," doplnil mluvčí.
Ve Velehradě se nachází pouze část ostatků svatého Cyrila. Zemřel v roce 869 v Římě a pohřbený je v tamější bazilice svatého Klimenta. Jeho ostatky jsou uloženy v kapli v podzemí této baziliky. Část Cyrilových ostatků byla Velehradu věnována v roce 1881. Místo posledního odpočinku druhého z věrozvěstů, svatého Metoděje, dosud není spolehlivě prokázáno. Podle pramenů byl po smrti v roce 885 pochován v některém z velkomoravských kostelů.
Mise Cyrila a Metoděje položila v 9. století na Moravě základy vzniku českého státu. Přeložili biblické a liturgické texty, upravili pro slovanskou řeč písmo, vytvořili světský a církevní zákoník. Metoděj také pokřtil českého knížete Bořivoje. Bratři ze Soluně, které povolal velkomoravský kníže Rostislav, přišli na Velkou Moravu roku 863. Jejich památka se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko slavnost papežem Piem IX. stanovena na 5. července.