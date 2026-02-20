Osteoporóza se nevyhýbá ani dětem, ve Zlíně pro ně otevírají novou ambulanci

„Komplexní diagnostiku a léčbu dětských pacientů budeme zajišťovat v rámci dětské osteologické ambulance. Denzitometricky pak budeme schopni vyšetřit děti starší pěti let,“ přiblížila vedoucí lékařka osteologické ambulance Petra Čamborová.
Vyšetřovat a léčit bude také dospělé pacienty. Péče bude komplexní a zajistí vyšetření na denzitometru, laboratoř, genetiku i péči o pacienty v návaznosti na léčbu v traumacentru, na ortopedii nebo neurochirurgii.
Nový denzitometr stál téměř čtyři miliony korun. Dokáže zjistit hustotu a obsah minerálů v kostní hmotě s využitím malé dávky rentgenového záření. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a trvá pouze několik minut.
Půjde o jedinou takto specializovanou ambulanci provozovanou ve Zlínském kraji krajskou nemocnicí. Další osteologické ambulance v regionu jsou soukromé. Stejně jako byla dětská osteologická ambulance ve Zlíně, která už je ale dva roky zavřená.
Metabolická onemocnění kostí postihují děti všech věkových kategorií.
„U dětí stejně jako u dospělých se nedostatečnost kosti projeví zlomeninami i při malém působení síly při úrazu. Při nedostatku stavebních látek v průběhu růstu se zase projeví křivicí,“ popsala Čamborová.
Křehkost kostí u malých pacientů má mnoho příčin. Podle lékařů může jít o vrozené poruchy metabolismu vápníku a fosforu, křivice, onemocnění příštítné žlázy, fibrózní kostní dysplázie nebo osteopetrózu.
Nemoc mohou způsobit i některé léky
Největší skupinu tvoří sekundární „řídnutí“ kostí při onemocněních, jako je například celiakie, Crohnova nemoc, chronické nemoci ledvin a štítné žlázy, diabetes prvního typu nebo poruchy příjmu potravy.
„Dítě není malý dospělý, a proto ani příčina kostní patologie není stejná jako u dospělých. Může jít také o vrozené poruchy tvorby kolagenu, mezi které patří i osteogenesis imperfecta, takzvaná nemoc skleněných kostí, vzácné genetické onemocnění pojivové tkáně,“ upřesnila Čamborová.
„Takových dětí mám v péči dvacet ze širokého okolí. Incidence v populaci se pak pohybuje kolem jednoho pacienta na 40 tisíc narozených.“
Onemocnění mohou způsobit, stejně jako u dospělých, také léčiva. Třeba kortikosteroidy, hormonální léčba nebo některé léky na epilepsii a psychiatrické léky.
Do specializované ambulance se pacienti dostanou pouze díky žádance od praktického lékaře, který má podezření na osteoporózu. Pracoviště nebude sloužit pro preventivní screeningové programy, kdy je jediným důvodem věk.
V případě potvrzení onemocnění pak specialista začne pacienta sledovat a léčit. U dětí je to často tak, že léčba příčiny vede i k uzdravení kostí. To znamená, že někdy stačí doplnit vápník a vitamin D.
Zpočátku nic nebolí a lidé to neřeší
Statistiky uvádějí, že v Česku řídnutím kostí onemocní každá třetí žena a každý pátý muž starší 50 let. Ve věku nad 70 let je to již každá druhá žena. Z celkového počtu nemocných se ale léčí pouze 10 až 20 procent, především proto, že v začátcích onemocnění nebolí.
„Neléčená osteoporóza může vést k závažným zdravotním důsledkům, jako jsou například patologické zlomeniny obratlů nebo dlouhých kostí končetin. Čím dříve osteoporózu diagnostikujeme, tím lepší bude výstup pro pacienta,“ dodala Čamborová.
Ambulanci denzitometrie najdou zájemci v budově 21 v areálu Baťovy nemocnice, kde je zároveň také osteologická ambulance pro děti. Ambulance pro dospělé sídlí v 15. budově.