„Právě rovné a dlouhé úseky, jako je třída Tomáše Bati, často svádějí řidiče k rychlejší jízdě, než je bezpečné,“ uvedla mluvčí radnice Lenka Vaculová.
Instalace kamer a technologií za zhruba dva miliony korun proběhla už dříve, do provozu je však bylo možné uvést až nyní. Zařízení snímají vozidla v obou směrech a umožňují jak okamžitou kontrolu rychlosti, tak i úsekové měření.
„Úsekové měření má smysl právě na místech, kde je potřeba zajistit bezpečnost na delším úseku – u škol, zastávek, přechodů a na frekventovaných místech. Na celé třídě Tomáše Bati je průběžně najdete,“ poukázala Vaculová.
Radnice si od toho slibuje větší bezpečnost provozu. Navazuje také na loňskou instalaci radarového systému v Kvítkovicích.
Otrokovice si pořídí první radar, bude krotit rychlé řidiče v Kvítkovicích
„Během prvních tří měsíců provozu tam bylo zaznamenáno přes 1 600 překročení rychlosti, dnes jsou to už jen desítky měsíčně,“ podotkla Vaculová. „To je jasný důkaz, že opatření funguje a doprava se skutečně zklidnila.
“ Podle starostky Hany Večerkové obyvatelé Kvítkovic tuto změnu vnímají velmi pozitivně. „Podobný efekt očekáváme i na třídě Tomáše Bati, kde je provoz silný a překračování rychlosti se zde objevuje pravidelně,“ sdělila Večerková.