Supermoderní zařízení na střeše Barumu tlumí zápach z výroby pneumatik

Vzhledem k tomu, že se Continental Barum zabývá výrobou pneumatik, vzniká při zpracování pryžových materiálů velký zápach. Na ten si opakovaně stěžují obyvatelé Otrokovic. Proto se vedení podniku, který je s více než pěti tisíci pracovníky největším zaměstnavatelem ve Zlínském kraji, snaží obtěžování okolí omezovat.

Loni na jaře uvedlo do provozu odsávání s textilními filtry na střeše lisovny, pak přistoupilo k ještě zásadnějšímu kroku. Za přibližně 170 milionů korun pořídilo na střechu dvou mícháren zařízení na bázi studené plazmy, což je nejmodernější a nejvýkonnější technologie na likvidaci zápachu.

„Zprovoznění technologie bude mít pozitivní vliv na životní prostředí v Otrokovicích a jejich blízkém okolí. Na základě autorizovaného měření pachových látek, v závislosti na vstupní koncentraci, nám byla potvrzena její účinnost až 76 procent,“ přiblížil jednatel Continentalu Barum Libor Láznička. „Doufáme proto, že se sníží počet stížností na zápach, který jsme evidentně produkovali,“ doplnil.

Dvě jednotky na bázi studené plazmy jsou na nové, jedna na staré budově míchárny směsí, jež je největším zdrojem zápachu v areálu pneumatikárny. Dosud vzduch z hal odcházel při větrání přímo do ovzduší.

„Toto opatření vítáme. Firma do něho investovala miliony korun, za což jsme jí vděční. Zápach, který se u nás neustále řeší, se tímto může zmírnit, možná i vyřešit,“ reagovala starostka Otrokovic Hana Večerková.

Stížnosti pokračují, hlavní zdroj se ale nenašel

Podle ní se ale objevují stížnosti obyvatel kvůli zápachu i po instalaci studené plazmy v Barumu na začátku letošního roku.

Česká inspekce životního prostředí opakovaně prováděla kontroly v provozech, které mohou být v Otrokovicích původci zápachu. Žádný hlavní zdroj však nenašla. To může souviset i s tím, že Otrokovice jsou průmyslovým městem, kde působí řada výrobních firem. Je tam také kafilérie či čistírna odpadních vod.

Ovšem instalace studené plazmy musí mít na své okolí zásadní dopad, alespoň podle čísel. Tři instalované jednotky na střeše staré a nové míchárny jsou schopny vyčistit během hodiny až 860 tisíc kubických metrů znečištěného vzduchu. Řízená ventilace s filtry na hale lisovny vyčistí dokonce milion kubíků, byť účinnost tohoto zařízení je jenom čtyřicet procent.

„To jsou veliké objemy a Otrokovicemi by to měly poznat,“ je přesvědčený ředitel divize Životního prostředí a bezpečnosti práce Continentalu Barum Jan Pavlíček. „Jemné znečištění zůstává, takže lidé se můžou ozývat. Někdo je na to citlivý více, někdo méně, ale děláme, co můžeme,“ upozornil.

Zápach pomáhá likvidovat studená plazma

Nejmodernější zařízení funguje tak, že ventilátor nasává vzduch z okolí, který přechází přes řadu textilních filtrů, kde se zbaví nečistot. Pak se dostane od válců, kde vzniká studená plazma, která chemicky rozbíjí molekuly vzduchu, to znamená kyslíku a vody, na radikály. Tyto velmi aktivní látky se pouštějí do potrubí, jímž odchází z hal znečištěný vzduch.

„Radikály rozbíjejí molekuly aromatických látek na menší částice a látky pak už nejsou aromatické a vzduch je vyčištěný,“ naznačil Pavlíček. Zařízení se nachází na střechách, ale opřené je o nosné sloupy, aby je konstrukce udržela.

Continental Barum řeší eliminaci zápachu od roku 2012 a od té doby otestoval řadu technologií, například na bázi generování ozónu nebo UV záření, zkoušel gelové kapsle i zachytávat pach na nanofiltrech. V roce 2020 se rozhodl pro studenou plazmu.

„Je to nejúčinnější a nejmodernější technologie na eliminaci zápachu,“ zdůraznil vedoucí tohoto projektu Lukáš Kostka.

Podnik si nejdříve zpracoval pachovou studii, aby zjistil hlavní zdroje, na které se pak zaměřil. Aktuálním opatřením by měl mít výrobu pokrytou a obtěžování okolí zápachem by mělo být výrazně menší než před několika lety.

Pro Continental Barum jde navíc v poslední velmi krátké době o druhou velkou dokončenou investici. Letos v lednu otevřel první plně robotizovaný sklad výrobků v celém koncernu. Stál přes dvě miliardy korun.