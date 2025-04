Otrokovice cyklistům fandí. Vyhrály republikovou anketu Do práce na kole

9:12 , aktualizováno 9:12

Kdo by hledal město, které je v rámci České republiky nejpřívětivější k cyklistům, měl by se vydat do Otrokovic. Alespoň to vyplývá z výsledků ankety Cykloměsto Do práce na kole. Město ji opanovalo za rok 2024 a celkově se na špici mezi nejlepšími místy pro cyklistiku v zemi drží už pět let.