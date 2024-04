Zápach se v Otrokovicích šíří stále, inspekce jednoznačný zdroj nenašla

Už loni prověřila čističku odpadních vod firmy Toma. Potom i kafilerii, proti níž většina nespokojených hlasů směřovala. Firma N. C. Feed, která ji provozuje, dostala jen pokutu deset tisíc korun za administrativní pochybení. Technologie má podle inspekce v pořádku.

„Nelze v tuto chvíli jednoznačně konstatovat, že by provoz kafilerie byl dominantním zdrojem vývinu pachových látek v dané lokalitě,“ konstatovala mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

„Celý výrobní objekt kafilerie je vzduchotechnicky odsáván v podtlakovém režimu do biofiltru, který slouží k omezování pachových látek. Každoročním autorizovaným měřením emisí pachových látek je dokladováno plnění stanovené účinnosti dané integrovaným povolením,“ upřesnila.

To jinými slovy znamená, že ačkoliv si lidé zejména na Baťově stěžují opakovaně na zápach, jeho hlavní zdroj se nedaří dohledat.

„V dané lokalitě je mnoho provozů, které mohou okolí zápachem obtěžovat. V takových situacích je vždy velmi složité určit konkrétní zdroj nebo zdroje,“ zmínila Loužecká. Obyvatelé Baťova takový výsledek kontrol však příliš neberou, protože se zápachem se potýkají opakovaně.

„Je to úsměvné, anebo spíše k pláči,“ postěžoval si jeden dlouholetý obyvatel Baťova. „Považuji to za čirý alibismus.“ Podle něho byl loni v létě, na což především reagovala stížnost ministrovi, zápach nesnesitelný tak, že se po parném dni nedalo ani větrat. Čas od času je ale cítit i přes tuto zimu, i když situace není tak špatná.

„Ve chvíli, kdy je tady smrad, šel by jeho zdroj podle mého názoru najít celkem snadno,“ míní obyvatel Baťova, v jehož blízkém okolí jsou dvě průmyslové zóny. „Kontroly ale vždycky přijedou až později, když je situace jiná,“ dodal.

„Hlášení směřovala proti kafilerii, ale nezjistilo se tam v tomto ohledu žádné pochybení, takže těžko říct,“ poznamenala starostka Otrokovic Hana Večerková. „Bývá to velmi subjektivní, zápachy se ve vzduchu promíchávají a pak je těžké určit jejich zdroj.“

Provoz kafilerie nebude nikdy bez zápachu

Podle ní od loňského léta tolik stížností na zápach nebývá a situace je lepší. Když město dostane podnětů více, obrací se na inspekci a krajský úřad, který vydává integrovaná povolení, v nichž jsou uvedeny podmínky, jež musejí firmy při provozu dodržovat. To, jestli to dělají, potom kontroluje inspekce.

Lidé se mohou také obracet přímo na krajský úřad, případně na inspekci či hygienickou stanici. Faktem také je, že otrokovické podniky do svých zařízení průběžně investují, aby co nejméně obtěžovaly své okolí. A hodlají v tom i pokračovat.

„Připravujeme investice, které se týkají postupné výměny celé technologie,“ předestřel Petr Lysák, jednatel společnosti N. C. Feed, která kafilerii provozuje. „Původní je uzavřená a nějaká možnost, že z ní unikají pachové látky, tam ještě je. Upravíme ji tak, aby se této možnosti zamezilo. Připravujeme také částečnou výměnu filtrační části,“ dodal.

Podle něho nebude provoz nikdy zcela bez zápachu, ovšem má snahu ho co nejvíce omezit. To, že ohledně technologií inspekce nepřišla na žádné pochybení, ho nepřekvapilo. „Ani nic najít nemohla,“ je přesvědčený Lysák.

Večerková poznamenala, že Otrokovice jsou průmyslové město, kde bude vždy nějaký zápach. „Musíme s tím pracovat i žít a komunikovat se společnostmi ohledně zlepšení podmínek, což se děje,“ řekla Večerková.

Složitou situaci ve městě dokresluje skutečnost, že inspekce už se zabývá další stížností na provoz kafilerie, kterou bude muset prověřit. „Podnět upozorňuje na porušování integrovaného povolení a zápach z provozovny společnosti N. C. Feed,“ naznačila Loužecká. „Nikomu nechceme dělat naschvály nebo se s někým dohadovat, chceme jen v klidu pracovat,“ vzkázal Lysák.

V Otrokovicích se má navíc letos začít stavět fabrika na zpracování pryže, což se sice městu nelíbí, ale stát dal záměru zelenou. Ve výrobě by měla být použita studená plazma, což je nejúčinnější technologie na likvidaci pachu. Do ní investoval velké peníze také například otrokovický Continental Barum, aby lidé cítili zápach z výroby pneumatik co nejméně.