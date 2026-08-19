Rána jako z děla. V areálu v Otrokovicích odletělo víko průmyslové nádrže

Na místě bylo po 11. hodině už deset hasičských jednotek. Přijel také územní řídící důstojník, který koordinuje činnost zasahujících jednotek.
„Uvnitř nádrže se nachází látka s vysokou teplotou, proto hasiči postupují s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost zasahujících. Při zásahu používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se uvnitř nádrže,“ doplnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková. O jakou látku jde, neupřesnila.
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Na místo byla povolána také dronová služba Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, jejíž dron monitoruje situaci z výšky a poskytuje důležité informace nejen veliteli zásahu.
Na místě je také vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje příčinu vzniku požáru a okolnosti celé události. Podle mluvčí se obešla bez zranění. Výše škody zatím není známá.