Nové nájemní bydlení v lokalitě Nové Hurdisky je velkým lákadlem. Město tady vybudovalo nové, moderní a prostorné byty, v nichž najde domov nejméně osm desítek lidí.
„Zájemcům jsme umožnili zvolit velikost bytu a patro. Pak podle termínu přihlášky a získaných bodů si vybírali byt po prohlídce,“ řekla starostka Hana Večerková.
Projekt v lokalitě Baťov zahrnuje tři bytové dvoupatrové cihlové domy s celkem 42 byty. Původně mělo jít o sociální bydlení, poté se ale objevila možnost získat dotaci na městské nájemní bydlení, čehož radnice využila. A tomu odpovídá i výše nájemného.
Za třípokojový byt 21 tisíc měsíčně
Byt 1+kk o velikosti 40 metrů čtverečních vyjde na zhruba 14 tisíc korun měsíčně. Byt 2+kk s rozlohou 57 m2 stojí necelých 18 tisíc a za byt 3+kk o velikosti 81 m2 zaplatí lidé přes 21 tisíc korun. Jde o součet nájemného a záloh na služby.
Zájemci také musí složit kauci od 20 do 30 tisíc korun podle velikosti bytu a mít sjednané pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
Otrokovice staví nové byty. Sloužit budou také seniorům nebo samoživitelům
„Jsme téměř na komerčních cenách nájemného, ale řídili jsme se znaleckým posudkem a dotačními předpisy. Nesmíme křivit bytový trh ve městě,“ vysvětlila Večerková.
V pořadníku podle ní uspěly zejména mladé rodiny s dětmi nebo mladší páry se stabilním zaměstnáním v regionu. Smlouvu dostanou na rok. Další prodloužení je možné na dva roky, případně i delší dobu.
„Nemáme problém poskytnout jim dlouhodobé bydlení. Pouze pokud si pořídí vlastní bydlení, budou muset tento byt opustit. Podmínkou totiž je, že nájemník nesmí být vlastníkem nemovitosti v Otrokovicích určené k bydlení,“ sdělila Večerková. „Koncept startovacích bytů na třeba pět let se v praxi neosvědčil. Je těžké pak lidi vystěhovat z bydlení.“
Každý nový obyvatel je důležitý
Protesty provázely bourání čtyř desítek jednopodlažních městských bytů, které zde dříve stávaly a byly ve špatném stavu. Kvůli novému projektu musely jít k zemi. A někteří obyvatelé z původních Hurdisek se nyní opět přihlásili s tím, že mají zájem o bydlení.
„Asi tři rodiny uspěly, zbytek buď podal žádost pozdě, nebo nesplnil bodové hodnocení,“ dodala starostka.
Součástí areálu je také vnitroblok s klidovou zónou, zeleň, dětské hřiště a 51 parkovacích míst. Hned vedle se nachází průmyslový areál Toma, v místě jsou však sklady, a ne například hlučná výroba.
Otrokovice se pustily do rekordní investice, staví nové byty za 110 milionů
Pro Otrokovice jde o největší výstavbu městských bytů po roce 1989 a chtějí jimi přilákat i nové obyvatele. Nájemci v Hurdiskách totiž mají povinnost se do měsíce přihlásit k trvalému pobytu v Otrokovicích. Pokud to nesplní, nájemní smlouva jim nemusí být prodloužena.
„Již nyní nám takto přibude dvacet obyvatel. Velká města se vylidňují a moc bych si přála, aby nám tady přibyli i noví občánci,“ netají Večerková.
Každý nový obyvatel je pro Otrokovice důležitý. Ještě v roce 2010 v nich žilo 18 500 lidí, loni už jich bylo o tisíc méně.
Chystá se výstavba dalších bytů
Město připravuje i stavbu dalších městských bytů. Bude to také v části Baťov, konkrétně na ulici Karla Čapka. Vznikne tam 28 bytů.
„Nyní budeme soutěžit zhotovitele projektové dokumentace. Termín realizace zatím nevíme, chceme však opět získat dotaci,“ naznačila Večerková.
Nové Hurdisky vyšly na 134 milionů korun: dotace ze Státního fondu podpory investic byla přes 28 milionů korun, úvěr z téhož fondu přinesl 73,5 milionu a Otrokovice doplatily 32,5 milionu. Celkové náklady včetně demolice však byly ještě o 11 milionů korun vyšší.