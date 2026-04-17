Nové městské byty lákají mladé rodiny. Otrokovice tak získaly další obyvatele

Petr Skácel
  9:02aktualizováno  9:02
Zájemců měli tolik, že se kapacita naplnila krátce po začátku podávání žádostí. Na otrokovickou radnici jich ještě před zastavením jejich příjmu doputovalo 92, uspěla ale jen necelá polovina. V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích 42 nájemních bytů. První obyvatelé sem přijdou během května.

Nové nájemní bydlení v lokalitě Nové Hurdisky je velkým lákadlem. Město tady vybudovalo nové, moderní a prostorné byty, v nichž najde domov nejméně osm desítek lidí.

„Zájemcům jsme umožnili zvolit velikost bytu a patro. Pak podle termínu přihlášky a získaných bodů si vybírali byt po prohlídce,“ řekla starostka Hana Večerková.

V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. Na snímku starostka Otrokovic Hana Večerková. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
V rámci projektu Nové Hurdisky vzniklo v Otrokovicích nájemní bydlení se 42 byty. (duben 2026)
9 fotografií

Projekt v lokalitě Baťov zahrnuje tři bytové dvoupatrové cihlové domy s celkem 42 byty. Původně mělo jít o sociální bydlení, poté se ale objevila možnost získat dotaci na městské nájemní bydlení, čehož radnice využila. A tomu odpovídá i výše nájemného.

Za třípokojový byt 21 tisíc měsíčně

Byt 1+kk o velikosti 40 metrů čtverečních vyjde na zhruba 14 tisíc korun měsíčně. Byt 2+kk s rozlohou 57 m2 stojí necelých 18 tisíc a za byt 3+kk o velikosti 81 m2 zaplatí lidé přes 21 tisíc korun. Jde o součet nájemného a záloh na služby.

Zájemci také musí složit kauci od 20 do 30 tisíc korun podle velikosti bytu a mít sjednané pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

„Jsme téměř na komerčních cenách nájemného, ale řídili jsme se znaleckým posudkem a dotačními předpisy. Nesmíme křivit bytový trh ve městě,“ vysvětlila Večerková.

V pořadníku podle ní uspěly zejména mladé rodiny s dětmi nebo mladší páry se stabilním zaměstnáním v regionu. Smlouvu dostanou na rok. Další prodloužení je možné na dva roky, případně i delší dobu.

„Nemáme problém poskytnout jim dlouhodobé bydlení. Pouze pokud si pořídí vlastní bydlení, budou muset tento byt opustit. Podmínkou totiž je, že nájemník nesmí být vlastníkem nemovitosti v Otrokovicích určené k bydlení,“ sdělila Večerková. „Koncept startovacích bytů na třeba pět let se v praxi neosvědčil. Je těžké pak lidi vystěhovat z bydlení.“

Každý nový obyvatel je důležitý

Protesty provázely bourání čtyř desítek jednopodlažních městských bytů, které zde dříve stávaly a byly ve špatném stavu. Kvůli novému projektu musely jít k zemi. A někteří obyvatelé z původních Hurdisek se nyní opět přihlásili s tím, že mají zájem o bydlení.

„Asi tři rodiny uspěly, zbytek buď podal žádost pozdě, nebo nesplnil bodové hodnocení,“ dodala starostka.

Součástí areálu je také vnitroblok s klidovou zónou, zeleň, dětské hřiště a 51 parkovacích míst. Hned vedle se nachází průmyslový areál Toma, v místě jsou však sklady, a ne například hlučná výroba.

Pro Otrokovice jde o největší výstavbu městských bytů po roce 1989 a chtějí jimi přilákat i nové obyvatele. Nájemci v Hurdiskách totiž mají povinnost se do měsíce přihlásit k trvalému pobytu v Otrokovicích. Pokud to nesplní, nájemní smlouva jim nemusí být prodloužena.

„Již nyní nám takto přibude dvacet obyvatel. Velká města se vylidňují a moc bych si přála, aby nám tady přibyli i noví občánci,“ netají Večerková.

Každý nový obyvatel je pro Otrokovice důležitý. Ještě v roce 2010 v nich žilo 18 500 lidí, loni už jich bylo o tisíc méně.

Chystá se výstavba dalších bytů

Město připravuje i stavbu dalších městských bytů. Bude to také v části Baťov, konkrétně na ulici Karla Čapka. Vznikne tam 28 bytů.

„Nyní budeme soutěžit zhotovitele projektové dokumentace. Termín realizace zatím nevíme, chceme však opět získat dotaci,“ naznačila Večerková.

Nové Hurdisky vyšly na 134 milionů korun: dotace ze Státního fondu podpory investic byla přes 28 milionů korun, úvěr z téhož fondu přinesl 73,5 milionu a Otrokovice doplatily 32,5 milionu. Celkové náklady včetně demolice však byly ještě o 11 milionů korun vyšší.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

