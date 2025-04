Otrokovice budou mít u vlakového nádraží vůbec první zpoplatněné parkoviště

„V této lokalitě jsme nevlastnili žádné vhodné pozemky, které bychom mohli do budoucna využít pro rozšíření možností parkování,“ uvedla starostka Hana Večerková.

„Nabídku na odkup pozemku jsme pečlivě zvážili a vzhledem k jeho umístění ji také akceptovali. Pro sídliště Přednádraží může být do budoucna klíčová,“ dodala.

Radnice nyní parkoviště projektuje, stavba může být hotová v roce 2027. Rok předtím má začít modernizace a elektrifikace železniční trati do Vizovic, která s pozemkem bezprostředně sousedí.

„Asi by z více důvodů nebylo vhodné, aby se souběžně dělaly dvě takto velké stavby,“ podotkla Večerková s tím, že stávající vzrostlé stromy podél ulice na místě zůstanou a přibude i nová zeleň.

Variantou byla i stavba parkovacího domu. „Nicméně v souvislosti s rozsáhlými pracemi na modernizaci železniční trati by jeho výstavba byla v tuto chvíli unáhlená,“ sdělila starostka.

„Důležitým faktorem je také finanční náročnost takového projektu, proto budeme sledovat možnosti získání dotací. I proto je provedení odstavné plochy navrženo z recyklátů tak, aby byla usnadněna její případná přestavba,“ vysvětlila Večerková.

Za deset let přibylo ve městě osm tisíc aut

Podle statistik přibylo na Otrokovicku za posledních deset let zhruba osm tisíc aut a poptávka po parkování roste. Vědí to i obyvatelé sídliště u vlakového nádraží, kde spousta cestujících nechává svoje auto. Kapacita parkovišť u nádraží totiž nestačí.

„Problém je i v tom, že u nádraží je řada vozidel odstavených dlouhodobě,“ řekla Večerková, podle níž zde město nebude mít brzy jinou možnost než parkování regulovat. „Pokud řidič nejede na brzký ranní vlak, nemá skoro nikdy šanci u nádraží zaparkovat,“ poznamenala.

Vymezení parkovacích míst na sídlišti pouze pro tamější obyvatele podle vedení radnice nepomůže.

„Auta by se pak přesunula o kus dál na vedlejší sídliště, k poliklinice nebo do jiných částí města, které jsou jen více vzdálené od nádraží. Kdybychom chtěli zavést modré zóny, muselo by to být po celých Otrokovicích,“ zmínila starostka.

„Nejlepší by bylo, kdyby lidé k nádraží přijeli MHD, pak si ušetří nervy s hledáním místa na zaparkování,“ shrnula Večerková.